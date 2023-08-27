Слуцкий извинился перед мэром Красноярска за фразу про надувной шарик

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий извинился перед мэром Красноярска Владиславом Логиновым за свое высказывание в его адрес. Критику со стороны господина Слуцкого вызвала ситуация с находящимся в Красноярске предприятием «Сибкрасполимер», которое может быть ликвидировано из-за «безграмотного сити-менеджмента». Эту ситуацию глава ЛДПР назвал «совершенно вопиющей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сибкрасполимер» выполняет заказы Минобороны и добывающей промышленности. Земли, где находится предприятие, попали в зону комплексного развития территории (КРТ), и теперь по плану оно может быть снесено для постройки жилья. Во время посещения предприятия Леонидом Слуцким работники передали ему коллективное обращение с просьбой подключиться к решению «этого сложного вопроса». Об этом говорится в Telegram-канале отделения ЛДПР в Красноярском крае.

«То, что происходит сейчас с "Сибкрасполимером", является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента. Мы ввели несколько лет назад понятие комплексного развития территорий, но разве можно в КРТ включать действующее предприятие, которое создало в Красноярске сотни рабочих мест и производит высокотехнологичную продукцию для нужд оборонки с заказами на много месяцев вперед?» — оценил происходящее с предприятием в своем Telegram-канале господин Слуцкий. Он отметил, что за свои слова отвечать готов, как надо отвечать и за «безграмотный сити-менеджмент».

Во время общения с журналистами председатель ЛДПР предложил «воткнуть куда-нибудь» надувной шарик с символикой партии мэру Красноярска. Запись с этими словами выложил в своем Telegram-канале и. о. первого вице-губернатора—руководитель администрации губернатора края Сергей Пономаренко.

«Мэру приношу извинения. Давайте будем работать, чтобы в нашей деятельности, когда страна переживает момент истины, не было перекосов, особенно в Красноярском крае, который всегда был, есть и остается важнейшим регионом для России»,— говорится в записи с комментарием Леонида Слуцкого, которую распространила пресс-служба ЛДПР (цитата по ТАСС). Господин Слуцкий обратился к красноярцам и врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову с призывом «изживать подобные вещи», которые происходят с «Сибкрасполимером».

Мария Федотова