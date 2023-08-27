В Ярославской области учителей младших классов переучат на предметников

В Ярославской области департамент образования разработал программу по переобучению учителей младших классов на педагогов-предметников. Об этом сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина со ссылкой на директора департамента образования Ирину Лободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, решение о переобучении учителей было принято в связи с тем, что количество детей, идущих в первые классы, с каждым годом сокращается. Например, в этом году в первые классы пойдут 16 тыс. детей, что на 0,5 тыс. меньше, чем в прошлом году. Переобучение учителей младших классов на педагогов-предметников позволит снизить кадровый дефицит в школах.

«Нарастающий кадровый дефицит в образовательных учреждениях, в том числе из-за невысокой оплаты труда, является тревожной тенденцией не только в Ярославской области, но и в других регионах. Директор департамента образования согласилась, что проблема является актуальной и болезненной. Одним из способов ее решения является привлечение к практической педагогической работе студентов старших курсов педагогических вузов и педколледжей. Вопрос повышения заработной платы «прорабатывается»,— сообщили в аппарате уполномоченного.

Алла Чижова