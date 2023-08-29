Прогулка по каналам

Процесс наращивания роли интернет-инструментов в стратегиях расширения бизнеса необратим. В «сеть» стремятся и классические офлайн-сервисы, и индустрия, и операторы госуслуг. Push-уведомление пригласит на эспрессо, когда вы недалеко от любимой кофейни, а после разговора с другом о необходимости «подтянуть» английский в браузере пугающе закономерно всплывет реклама языковых курсов. Корреспондент Елена Исаева почувствовала, что выбраться из воронки продаж становится все сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интернет предельно упростил и реализацию товаров. Начинающий предприниматель может зайти на маркетплейс и «с нуля» начать продавать изделия с удобной доставкой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Интернет предельно упростил и реализацию товаров. Начинающий предприниматель может зайти на маркетплейс и «с нуля» начать продавать изделия с удобной доставкой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Интернет стал доминирующей нишей для продвижения бизнеса. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за 2022 год в среднем доля интернет-каналов в медиамиксе бизнесов занимает 60–70%. Наиболее ярко этот тренд демонстрирует сфера образования. «Последний такой рывок был связан с "ковидным" 2020 годом, когда большая часть обучающих курсов была вынуждена резко перейти в онлайн. Спустя три года онлайн-образование — одна из "топовых" ниш, которая очень быстро развивается и полностью зависит от интернета»,— констатирует Юрий Самохвалов, сооснователь и директор по маркетингу школ рисования Grafika и сети офлайн-школ Skillbox.

Интернет предельно упростил и реализацию товаров. Начинающий предприниматель может зайти на маркетплейс и «с нуля» начать продавать изделия с удобной доставкой. Самые популярные в РФ — Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». «По статистике Ozon, примерно 80% заказов люди забирают из пунктов выдачи, а не через службу курьерской доставки, что является еще одним трендом»,— добавляет господин Самохвалов.

По наблюдению основателя SMM-агентства Tesla Target Павла Бельченко, для онлайн-образования, бьюти-сферы и e-commerce остается актуальной таргетированная реклама. «Товарам с низким чеком или новым мы рекомендуем таргет VK. По проекту "Цифровая стоматология — обучение для зубных техников" мы окупили рекламу в 12 раз (вложили 90 тыс. рублей, получили продажи на 1,2 млн). Контекстная реклама в "Яндексе" отлично работает там, где есть сформированный спрос: поиск для оптовой продукции, РСЯ для инфобизнеса, b2b, строительство, госуслуги и социальная сфера,— разделяет он.— TG Ads — канал, который дает крутые результаты и при этом активно развивается».

«В области доставки и таможни из Китая очень большая конкуренция, и цены в "Яндекс.Директе" достигают 1,5 тыс. рублей за клик. К тому же у нас сложная услуга. Поэтому мы используем SEO-продвижение по низкочастотным запросам. Постоянно публикуем статьи на сайте, которые индексируются поисковиками,— приводит свой пример собственник и директор компании ДОМАКС Максим Дорофеев.— После того как мы перешли на SEO-продвижение, примерно через год, посещаемость сайта выросла в 7,2 раза». Если при контекстной рекламе, чтобы кратно увеличить количество запросов, нужно кратно увеличить расходы на рекламу, то при поисковом продвижении ежемесячные затраты на создание контента примерно одинаковые, а количество трафика на сайт растет, констатирует эксперт.

По замкнутому кругу

За счет высокого порога входа новые рекламные инструменты в первую очередь обкатывает крупный бизнес. С другой стороны, крупный бизнес — важный клиент для поставщиков рекламных инструментов, и поэтому часто на новинки эксклюзивный доступ дают именно ему. «Получается замкнутый круг: чем больше денег бизнес зарабатывает, тем больше может тратить на рекламу — и тем больше зарабатывает. А что делать сегменту малого и среднего бизнеса? В России, по данным реестра МСП, примерно 6,2 млн таких компаний,— обращает внимание Алена Феоктистова, маркетолог сервиса "Точка Реклама" в банке для предпринимателей "Точка".— У него ситуация кардинально другая. Для эффективной рекламы нужен: хороший сайт; аналитика (в том числе, но не ограничиваясь, коллтрекинг и CRM); качественно подобранная площадка для размещения рекламы; конкурентные бюджеты, так как реклама зачастую работает по принципу аукциона». При этом, по данным «Точки», примерно у 60% компаний в сегменте МСП сайт не готов к продвижению.

Директор по маркетингу сети салонов для детей и мам «Кенгуру» (keng.ru) Светлана Разыграева описывает функционал интернет-магазина, который даст рост продаж не только в онлайне, но и в офлайне: фильтр в каталоге по наличию товара в магазине для сетевого ритейла и кнопка в товарной карточке для отображения наличия товара в магазине; возможность видеоконсультации с сайта; rich-content в товарной карточке (в случае с fashion — замеры изделия, состав, информация об уходе, фото на модели с параметрами модели, отзывы и UGC-контент, предложения по формированию образов или стилистических капсул, рекомендации по альтернативным моделям); персонализация и рекомендации. «Не стоит пренебрегать обратной связью от клиентов»,— советует госпожа Разыграева.

«Одно из самых главных правил — "не продавать не клиентам", не тратить на них время,— согласна product marketing manager Case Studio Анастасия Кульгавых.— Можно условно сегментировать клиентов: A — есть запрос и готов сразу купить на крупный чек; B — чеки ниже, чем в А, больше запросов, но можно работать; С, D — требуют кучи доработок и не готовы платить; Х — сложнодостижимые, лучше оставить. Деление может быть свое, но лучше делать приоритет в сторону А и В».

Бизнесу необходимо собирать данные о клиентах и потенциальных клиентах и систематизировать их, избегая дублирования контактов, продолжает владелица рекламного агентства Upmedia.pro, соосновательница агентства Business_2_Mommies Светлана Головина. «Когда бизнес поддерживает возможность коммуникации с клиентом через различные каналы (чат на сайте, звонок по телефону, визит в офис) и при этом контакты в CRM не дублируются, можно сказать, что у вас получилось внедрить мультиканальную CRM. На рынке несколько популярных решений, таких как Bitrix24 и AmoСRM. Кроме того, существуют нишевые CaratQuest и Neactor из Белоруссии. Эти системы имеют свои особенности, но не хватает готовых решений»,— мотивирует госпожа Головина.

Для МСП в части аналитики один из самых распространенных инструментов — коллтрекинг, делится госпожа Феоктистова. «Он позволяет связать звонок клиента и рекламную кампанию, с которой этот клиент пришел. При этом коллтрекингом пользуется всего 15–20% от тех, кто использует онлайн-рекламу. Это означает, что предприниматель не может увидеть воронку рекламы от начала до конца и, как следствие, оптимизировать затраты»,— рассуждает собеседница «Ъ-СПб».

Альтернативой размещению на маркетплейсах, с большой аудиторией и возможностью вести диалог с клиентами, для малого бизнеса может быть магазин внутри мессенджера, построенный на таких платформах, как Botobot или Botmaker, предлагает Елена Уразгильдеева, контент-менеджер TGShop, конструктора интернет-магазинов в Telegram с категориями товаров, корзиной, доставкой, CRM и приемом платежей.

Рецепты эффективности

Работоспособные инструменты сбора лидов для каждой сферы бизнеса будут разные. «При продвижении услуг курьерской доставки эффективно срабатывает сплит из медийного размещения на профильных ресурсах, таргетированной рекламы в соцсетях, контекстной рекламы, SEO,— делится рецептом коммерческий директор службы доставки Dalli Денис Смелов.— Усредненный CR по данным каналам в клиентов держится на уровне 11–13%. Мы особое внимание уделяем ORM/SERM, поскольку репутационная составляющая становится решающим фактором при выборе клиентом логистического партнера».

В медицине более 60–70% трафика идет именно с интернета, основной источник — агрегаторы с отзывами («ПроДокторов», «СберЗдоровье», «НаПоправку»), подтверждает тенденцию Григорий Корольков, главный врач, основатель и учредитель клиники «Семейный доктор» в Воронеже.

Самые эффективные методы лидогенерации для отрасли онлайн-кредитования — это финансовые CPA-сети (самые крупные — Leads.Su, Click2Money, Leadgid, Guruleads, Leadstech), перечисляет Ксения Макаренко, руководитель направления прямого маркетинга и лояльности цифрового финансового сервиса Lime. «Также мы сотрудничаем с финансовыми маркетплейсами ("Банки.ру", "Сравни.ру") и напрямую с крупными веб-мастерами или арбитражными командами, которые генерируют стабильные объемы каждый месяц».

«Нам хороших результатов удалось добиться с помощью "ПромоСтраниц" "Яндекса",— утверждает директор агентства высоких откликов HICLICK Виталий Романов.— Из последних новых каналов появился рынок рекламы через короткие видео: Shorts, Reels, TikTok».

Менеджер по продуктам «ЮMoney» Иван Скоков напоминает, что сгенерировать SEO-статьи для своего сайта можно при помощи сервисов, которые задействуют AI, и получить органический трафик из поиска в десять раз дешевле и быстрее, чем раньше.