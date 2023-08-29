Образование «под ключ»

Тотальная диджитализация не просто коснулась образовательной среды, а произвела в ней инновационные изменения. Теперь совершенствовать себя, свои знания и навыки, можно не выходя из дома. Знания, получаемые в интернете, зарабатывают все большее доверие у учащихся и все выше ценятся среди работодателей. Делать продукт качественным помогают продюсеры в сфере EdTech — это новая профессия XXI века. Чем они занимаются, насколько востребованы и какие перспективы у онлайн-образования в России, разбиралась Екатерина Шляхтина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рынке онлайн-образования появились методологи, которые составляют программу обучения, а затем анализируют ее и улучшают в процессе учебы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На рынке онлайн-образования появились методологи, которые составляют программу обучения, а затем анализируют ее и улучшают в процессе учебы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В современном мире онлайн-образования профессия продюсера становится все более значимой и востребованной. На фоне быстрого развития цифровых технологий и растущей потребности в образовании продюсеры становятся главными фигурантами, обеспечивающими качественные образовательные ресурсы и инновационные методики обучения.

Продюсер в сфере онлайн-образования отвечает за создание и упаковку цифрового контента, разработку учебных программ, организацию и администрирование онлайн-курсов, а также за маркетинг и продвижение образовательных продуктов. Он работает над созданием качественного контента, визуального оформления, занимается разработкой интерактивных элементов и обеспечением удобного пользовательского опыта.

Связующее звено

Развитие продюсирования в сфере EdTech в России имеет значительные перспективы. С ростом потребности в образовании и широким доступом к интернету продюсеры играют ключевую роль в создании качественных образовательных ресурсов и платформ. Благодаря их усилиям образование становится более доступным, инновационным и качественным. Продюсеры в области онлайн-обучения помогают развивать российский рынок EdTech и способствуют повышению уровня образования в стране.

Результатом работы продюсера в онлайн-образовании является успешное развертывание и продвижение образовательных продуктов. Они обеспечивают качественный контент, удобный интерфейс и инновационные функциональности, которые помогают учащимся достигать своих образовательных целей. Продюсеры также отвечают за оценку эффективности продукта, анализ обратной связи и постоянное внесение улучшений для повышения качества обучения. Для этого специалисту необходимо не только глубоко разбираться во всех аспектах создания продукта, но и уметь собирать эффективные команды, ставить им задачи, контролировать ход проекта. Требования к опыту работы продюсеров достаточно высоки — с точки зрения и технических навыков, и масштабности мышления, и психологической сонастройки с экспертом.

Необходимость наличия универсальных навыков продюсера и умения настраивать коммуникации с создателем курса отмечает Седа Каспарова, основательница «Школы речевого имиджа и дизайна голоса», тренер по речи и голосу: «У каждого продюсера есть свои сильные стороны и таланты, которые необходимы на разных этапах развития проекта. При этом онлайн-обучение и запуски требуют от обеих сторон большой вовлеченности. Профессиональной и эмоциональной. Часто это большие нагрузки в период подготовки курса».

Рост есть

Онлайн-образование имеет большой рынок, который продолжает расти. Точные данные получить и проверить проблематично, поскольку на рынке много «серых» проектов. Согласно исследованию, проведенному Центром цифрового бизнеса, рынок инфопродуктов в России в 2022 году составил более 15 млрд рублей, также прогнозируется его дальнейший рост. Цифры свидетельствуют о том, что спрос на образовательные продукты остается стабильным, а значит, продюсеры имеют широкие возможности для создания и продвижения своих инфопродуктов.

С ростом рынка онлайн-образования меняются и стандарты качества образовательных продуктов. По словам Оксаны Беляковой, CBDO Skyeng & Skysmart, в связи с активным развитием онлайн-бизнеса классические приемы маркетинга отходят на второй план и становятся менее значимыми по сравнению с органическим трафиком и реферальными программами. Как следствие, бизнес должен делать упор не на маркетинговые инструменты, а непосредственно на качество продукта. «Можно один раз продать некачественный курс, но в этом случае никогда не сойдется экономика проекта. Ученик попросту не будет возвращаться в эту компанию. С учетом высокой стоимости привлечения нового ученика это ломает бизнес-модель»,— указывает госпожа Белякова.

Эксперты отмечают, что в связи с востребованностью онлайн-курсов их качество улучшается, а эффективность растет. Так, Максим Гральник, сооснователь IT-сервиса аналитики продаж на маркетплейсах MarketGuru, обращает внимание, что на рынке онлайн-образования появились методологи, которые составляют программу обучения, а затем анализируют ее и улучшают в процессе учебы. На фоне повышения качества онлайн-образования оно стало расти в цене. Господин Гральник добавляет, что многие онлайн-школы переходят на годовые программы, однако они готовы предоставлять рассрочку на обучение.

Форматом онлайн-курсов заинтересовались вузы. Популярной тенденцией стали интеграции университетов с онлайн-школами, что, с одной стороны, делает более доступным качественное образование, а с другой — повышает значимость знаний, полученных в сети. На этот тренд обращает внимание Валерия Чертовикова, CEO группы компаний Black Square Group, специалист по корпоративному обучению и коммуникациям. «Сегодня качество образования стало более прозрачным, потребитель более избирательным, а EdTech-индустрия — более зрелой и осознанной. Компании опираются на полученный опыт и данные дата-аналитики, инвестируют в исследования, разработки, совершенствование методик обучения. Растет также число совместных проектов вузов и бизнеса в сфере онлайн-образования. Например, РАНХиГС запустил программу онлайн-бакалавриата совместно со Skillbox»,— делится она.

О заинтересованности вузов в сотрудничестве с онлайн-платформами говорит и директор Института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко: «Главная задача таких платформ — сосредоточить все предложения в одном месте, чтобы облегчить поиск образовательного продукта для потребителя. Без "вхождения" на подобную крупную платформу поиск абитуриентов становится крайне проблематичным».

Но хорошо составленной и продуманной программе необходимо продвижение. И здесь на сцену выходит продюсер в сфере образования. Сильные продукты в области знаний, навыки опытных педагогов нуждаются в современной упаковке как с технической стороны, так и со стороны рекламы. Мария Потапова, исполнительный директор академии «Аристотель», замечает: «Продюсирование, к сожалению, сейчас более развито, чем педагогика, и в то же время хорошим с педагогической точки зрения продуктам порой не хватает продюсера. Например, Балтийский федеральный университет предоставляет бесплатное онлайн-образование, но из-за того, что нет грамотной презентации в сети, пользователи не знают об этом продукте».

Контекст

В чем разница между инфобизнесом и продюсированием

Понятия «инфобизнес» и «продюсирование цифрового контента» связаны и могут взаимодействовать. Оба термина имеют дело с созданием и распространением информационных продуктов. Однако инфобизнес подразумевает любое взаимодействие с продажей знаний или желанием поделиться опытом на коммерческой основе. Примерами продуктов инфобизнеса являются книги с тренингами. Издания печатаются тысячными тиражами, и автор не имеет возможности отследить каждого читателя и степень вовлеченности аудитории в тему.

В свою очередь, цифровое продюсирование предполагает работу «под ключ» и полное сопровождение продукта — от этапа поиска соответствующей аудитории до формирования комьюнити выпускников курса и возможного продолжения обучения в дальнейшем. Специалист этой отрасли детальнее включен в работу студента: помогает в процессе учебы и контролирует степень комфорта на протяжении всего обучения.

В инфобизнесе предприниматели создают и продают информационные продукты. Продюсеры занимаются созданием имиджа, упаковкой и распространением цифровых продуктов. Их задача — представить высококачественный контент, привлекающий внимание аудитории. В инфобизнесе упор делают на коммерцию, в продюсировании — сосредоточены на удовлетворении потребностей аудитории.

Многие инфобизнесмены являются продюсерами своих информационных продуктов, а многие продюсеры работают в области инфобизнеса, создавая и распространяя цифровые продукты. Однако важно учитывать эти различия, чтобы ясно определить цели и задачи своего бизнеса или деятельности в области цифрового контента.

Екатерина Шляхтина