Мария Галантер, эксперт по запускам, основатель школы запусков и продюсирования «Масштаб»,— о специфике новой профессии, о том, какие нюансы стоит учитывать, решив заняться продюсированием, о трудностях, ошибках и способах принятия результативных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Галантер: «Когда я узнала, что у нас были спорные налоговые решения, я не стала ждать и дала поручение все исправить и заплатить. Многие при этом советовали мне наоборот затаиться — вдруг пронесет»

Фото: «Масштаб» Мария Галантер: «Когда я узнала, что у нас были спорные налоговые решения, я не стала ждать и дала поручение все исправить и заплатить. Многие при этом советовали мне наоборот затаиться — вдруг пронесет»

Фото: «Масштаб»

На пути к успешному проекту или продукту стоит немало преград, и одной из первых, с которой сталкиваются многие эксперты, является эффективное управление процессом. Производство (или продюсерство) — это ключевой аспект в достижении целей, но зачастую именно здесь возникают сложности, требующие пристального внимания и профессионального подхода.

О профессии

Типичный клиент продюсера — эксперт, который эффективно обучает людей и передает им знания. При этом такой эксперт не занимается, условно говоря, операционной деятельностью. Он понимает, что если направит все силы на то, что у него лучше всего получается — вовлечение аудитории и продукт,— от этого выиграют все. Что для прорыва ему не хватает только «второго пилота», который поверит в продукт так же, как он, и возьмет на себя львиную долю ответственности.

Основное отличие продюсера от любого другого члена команды — разделение ответственности за результат. Продюсер получает процент с чистой прибыли, а не фиксированную оплату. И мы говорим об очень разных размерах бизнеса. Я знаю тех, кто работает с продюсером с выручкой и 100 тыс. рублей, и 1 млрд рублей. Или уже делает самостоятельно 20 млн рублей в месяц и все равно ищет продюсера за процент от продаж.

Продюсер формально совмещает функции стратега (решает, в какую сторону двигаться проекту, какую тему запускать), маркетолога (владеет навыком исследования аудитории), эксперта по личному бренду (умеет распаковать личность и экспертность своего клиента и продвигать его в соцсетях самым выгодным образом). Неформально продюсер часто выполняет роль и психолога, и поддерживающего друга для своего эксперта. Эксперты часто сталкиваются с неуверенностью в себе, сомнениями в результате, кризисом в отношениях с аудиторией. Чаще всего именно продюсер становится тем, кто поддерживает эксперта в любые кризисные моменты.

Об образовании

У каждого свои сильные стороны. Например, я — гуманитарий. Я могу вовлекать людей и располагать их к любому эксперту так, чтобы у него покупали. Чья-то сильная сторона — цифры, аналитика. Такой человек здесь тоже будет успешен, но уже с помощью других инструментов.

Конечно, высшее образование — всегда плюс. Наши студенты часто очень интеллектуальные люди, некоторые с тремя, четырьмя высшими образованиями, научными степенями. Чем больше дополнительного обучения — тем лучше. Как в жизни: чем более ты разносторонний, тем более интересен.

Многие продюсеры нигде не учились и работают интуитивно. Но рано или поздно они приходят к тому, что нужны и база, и дополнения, а некоторые идут получать классическое образование. Неважно, с какой стороны человек зашел в обучение — с высшего образования или с онлайн-курса. Благодаря исследованиям тренда long life learning мы знаем, что учиться придется всю жизнь. Иначе никак.

О нишах

Есть четыре вечных темы: заработок, отношения, здоровье и красота. Они практически беспроигрышные. И чаще всего хорошо продаются.

Для продюсера крайне желательно разбираться в теме клиента — эксперта. Чем лучше ты разбираешься в теме, тем лучше организуешь запуск. Например, врачи часто становятся продюсерами для медицинских ниш. Юристы — для юридических.

Если ты в этом не эксперт, то желательно быть активным пользователем этой ниши. Постоянно в ней изучать что-то, покупать услуги и продукты. Тогда можно сделать хороший запуск и продукт через путь клиента.

Я работаю только с нишей заработка, желательно профессий или бизнеса, потому что я в ней как рыба в воде — десять лет проработала в маркетинге и продажах: создавала продающие сайты, разрабатывала маркетинговые стратегии, вела социальные сети брендов и экспертов. Смотря на своего папу, оратора протестантской церкви, я усвоила, как простыми примерами заинтересовать и увлечь аудиторию. А журналистика научила создавать интересные инфоповоды, сейчас это помогает вести блог, который держит читателей вовлеченными. Именно на блоге я тестирую все свои новые гипотезы.

Продюсирование можно применить и к личному бренду эксперта. Но договор всегда заключается на конкретный продукт. В ходе правильного, по методике, запуска продукта личный бренд укрепляется, а репутация растет.

О масштабе

Масштабный проект рождается на стыке интереса эксперта (предпринимателя) к своему продукту, интереса рынка к этому продукту (сформированная потребность) и информированности рынка об этом продукте. Также масштабный проект имеет признаки массовости и глубины. Глубина — это фундаментальные работающие знания и техники. Массовость — простота и удовольствие в их изучении и применении.

Чтобы заранее понять потенциал, нужно сделать то же самое, что делают инвесторы со стартапами: оценить амбиции и вовлеченность автора, его экспертизу (в случае инфобизнеса — еще его навык вовлечения аудитории), определить объем и потенциал рынка, сделать тестовую бесплатную проверку идеи или тестовые продажи. Я считаю, что любой проект можно сделать масштабным, если автору интересно его развивать и если его правильно подать.

Об ошибках

У меня было три крупных неудачи. Первая — в самом начале карьеры, когда мне просто не хватило технических знаний запусков. Вторая — в моем собственном проекте, когда я отошла от своей же системы запуска. Не замерила спрос, не провела исследование потребностей аудитории. Большое заблуждение думать, что у тебя купят все что угодно, только потому что ты — это ты. Нет, волшебство не в тебе, а в методике запуска.

Третья — как продюсер я взялась за проект, в который сама не верила. На тот момент я устала, только и ждала, пока он закончится, ведь пообещала доделать. Мы сделали достойный финансовый результат, но клиент рассчитывал на гораздо больший.

Это все, конечно, частные случаи. Но неудачи всегда так или иначе связаны с какими-то ошибками, просчетами. Я обычно говорю, что ошибаются все и все имеют право на ошибку. Важно, как ты эти ошибки исправляешь. Например, хочу сказать о том, что у многих сейчас на слуху. Речь идет о проблемах некоторых блогеров с налогами. Узнав об этом, я решила перепроверить, что в этой сфере происходит у нас. Когда выяснилось, что у нас тоже были спорные налоговые решения, я не стала ждать и дала поручение все исправить и заплатить. Многие при этом советовали мне наоборот затаиться — вдруг пронесет.

Но самые тяжелые ошибки всегда упираются в человеческий фактор. Наиболее болезненные ситуации у меня были в случаях, когда я неправильно оценивала людей, с точки зрения их личностных или профессиональных качеств. Амбициозная некомпетентность — это не ошибка. Предательство — это не ошибка. Злоупотребление доверием — это не ошибка. И когда ты достигаешь успеха, нужно быть особенно осторожным, поскольку многие пытаются манипулировать тобой, а порой и хотят откровенно обмануть.

О наставниках

Меня никто не продюсирует. Я постоянно учусь. Обучение — уже много лет моя самая большая статья расходов. Я — продукт многих учителей. Папа, мама, Достоевский, Мураками, Евтушенко, Маяковский и очень-очень многие личности — у каждого из них я чему-то научилась.

Моим первым наставником в бизнесе был Петр Осипов («Бизнес-молодость»), там я училась быть предпринимателем. Вторым — Аяз Шабутдинов («Лайк-центр»), однажды я выиграла у него консультацию. С того лета я никогда больше не работала в найме, а спустя годы мы встретились с Петром и Аязом уже в других ролях. Оба пришли за моей экспертизой. Это очень приятно.

А в качестве примера успешного предпринимателя, на которого хочется быть похожей, назову Павла Дурова. Это для меня идеал бизнесмена. Павел работает с маленькой командой. Он притягателен и одновременно свободен в своих проявлениях на публике. Он умеет создавать революционные продукты именно в тот момент времени, когда «если бы "Телеграма" не существовало, его бы следовало создать». Потрясающее продуктовое чутье, как у зверя. Идеальная коммуникация с аудиторией. Он бесконечно работает над собой во всех направлениях. Для меня Павел круче Илона Маска и Марка Цукерберга.