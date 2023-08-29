Инфобизнес: молодой, дикий, богатый

На фоне перехода в онлайн важных сфер жизни, включая образование, рынок инфобизнеса в России стремительно растет. В денежном выражении, по самым умеренным оценкам, он достиг почти 100 млрд рублей. Впрочем, несмотря на заметные финансовые результаты, благодаря «молодости» сфера пока не знает границ и правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие инфобизнесмены нередко оказываются не готовы к резкому укрупнению масштабов собственного бизнеса и хотят сохранить прежние правила игры в отношениях с налоговыми органами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Многие инфобизнесмены нередко оказываются не готовы к резкому укрупнению масштабов собственного бизнеса и хотят сохранить прежние правила игры в отношениях с налоговыми органами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам налогового консультанта, основателя школы экономической и налоговой безопасности Николая Вильчура, говорить об окончательном формировании рынка инфобизнеса в России не приходится. «Рынок — это не просто совокупность продавцов и покупателей, это определенные институты, системы саморегулирования и самобалансирования. Можно сказать, что рынок инфобизнеса есть, но пока он совершенно дикий»,— указывает он.

Собеседник издания перечислил несколько причин этого: неопределенность границ сферы инфобизнеса, что порождает путаницу в понятиях (что считать инфобизнесом, а что нет); недобросовестные игроки, которые пытаются извлечь деньги, не предлагая взамен ничего ценного или попросту занимаясь мошенничеством. Размытость сферы, в свою очередь, затрудняет развитие механизмов регулирования, которые бы позволили добросовестным участникам инфорынка защититься от псевдоколлег-шарлатанов.

«Для нормально функционирующего рынка должны быть именно встроенные механизмы, позволяющие самим участникам ограничивать попадание в свои ряды недобросовестных игроков. Такие механизмы появляются: в частности, уже существует Федерация профессиональных коучей и наставников, однако это только начало пути»,— комментирует господин Вильчур.

Сколько зарабатывает российский инфобиз?

Как отмечают собеседники, из-за упомянутых выше размытых границ емкость российского рынка инфобизнеса оценить проблематично. Впрочем, некоторые цифры, которыми можно оперировать, есть. Так, по данным исследования агентства Smart Ranking и платформы для запуска образовательных проектов в онлайне GetCourse в 2022 году общий доход только онлайн-школ, представленных на платформе, достиг 95 млрд рублей. В первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 млрд рублей. Исследователи прогнозируют, что по итогам года оборот онлайн-школ вырастет на 30% год к году и достигнет 123 млрд рублей. Самые емкие ниши по результатам исследования — обучение новым профессиям (7,8 млрд), здоровье (4,1 млрд), предпринимательство (4,6 млрд), психология (3,7 млрд), эзотерика (3,4 млрд), финансовая грамотность (1,9 млрд), фитнес (1,4 млрд) и отношения (896 млн рублей).

«Параллельно существует целая индустрия, которая также многими именуется "инфобизнесом": курсы личностного роста, марафоны. Доходы только пяти самых крупных блогеров-коучей в 2022 году суммарно выросли почти на миллиард рублей»,— обращает внимание председатель московской коллегии адвокатов «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

Еще 15 млрд за минувший год могли заработать известные инфлюенсеры на авторских курсах. «Можно примерно оценить этот сегмент рынка с учетом известных нам доначислений [со стороны ФНС] блогерам»,— дополнил основатель юридической фирмы PANTEY Consult Сергей Скавронский.

«Понятно, что совокупный объем рынка исчисляется сотнями миллиардов рублей. Динамично растет как общее количество его участников, так и средний чек. Можно сказать, что это полноформатный сегмент экономики, очень быстро развивающийся»,— уверен господин Вильчур. Мнение собеседника «Ъ-СПб» подтверждает и мировая аналитика. Например, в международном отчете Global Industry Analysts тоже говорится, что текущими темпами к 2027 году объем мирового рынка может достигнуть $325 млрд. «Роль инфобизнеса определяется не только суммой денег в сфере, но и тем, насколько она обеспечивает занятость населения. Этот показатель может сыграть важную роль в текущем десятилетии»,— резюмирует он.

Инфобизнес и закон

Эксперты подчеркивают, что сфера инфобизнеса в России пока не регулируется государством, поскольку отсутствует юридическое определение явления. «Есть косвенное регулирование через нормы гражданского права в части ведения коммерческой, некоммерческой и творческой деятельности, оказания услуг, а также налоговое регулирование в части получения доходов и законодательство о рекламе и защите прав потребителей,— поясняет Сергей Скавронский.— Несколько особняком стоит инфобизнес в сфере финансов, здравоохранения, если им занимаются профессиональные участники рынка, юридические лица — к ним могут быть применены дополнительные меры ответственности, за несоблюдение отраслевых правил».

«Если вопрос правового регулирования образовательного бизнеса находится в рамках гражданско-правовых отношений и регулируется законами "Об образовании" и "О защите прав потребителей", то в случае с марафонами оно отсутствовало,— добавляет господин Штукатуров.— Лишь в 2022 году появились инициативы по лицензированию и ведению реестра недобросовестных блогеров-коучей. Однако с юридической точки зрения даже у вполне приличных платформ дополнительного образования, продающих, к примеру, IT-курсы, может и не быть соответствующей образовательной лицензии».

«Многие онлайн-школы стремятся получить образовательную лицензию, чтобы иметь возможность выдавать дипломы государственного образца. Но пока это добровольная процедура. Тема обязательной сертификации рынка онлайн-образования давно обсуждается в Государственной думе, но пока принятых законопроектов в этой области нет»,— комментирует заместитель руководителя — начальник отдела экономики и инвестиций представительства правительства Ярославской области при правительстве РФ Анастасия Комарова.

Регулировать или нет?

По наблюдениям собеседников издания, призывы поставить сферу инфобизнеса под жесткий контроль звучат постоянно. «Каждая громкая история про скандального блогера порождает новый всплеск таких настроений. Но здесь ситуация совсем не простая»,— считает Николай Вильчур. По его словам, чтобы ввести лицензии или сертификацию инфобизнеса, следует определить четкие юридические границы того, что именно за сфера подлежит лицензированию. «Составить жесткий и однозначный перечень лицензионных требований, а главное — определить органы, которые будут достаточно компетентны для осуществления контроля»,— перечислил эксперт.

Господин Вильчур полагает, что наиболее приемлемой формой регулирования станут понятные требования, сформулированные профессиональными объединениями.

Идею создания саморегулируемой организации для инфобизнесменов высказывал и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытой встрече с представителями Ассоциации блогеров и агентств (АБА). «Идея заключается в создании организации, подобной СРО строителей, которая будет объединять всех представителей рынка. В рамках саморегулирования будут выработаны единые стандарты, соблюдение которых будет контролироваться другими контентмейкерами — как правило, наиболее влиятельными»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Позен и партнеры» Мария Позен. Собеседница издания относится к подобной инициативе настороженно, ведь правила рынка, скорее всего, установят наиболее крупные и влиятельные участники рынка, а небольшие предприниматели не всегда смогут им соответствовать, равно как и оплачивать высокие членские взносы СРО. Это, по словам госпожи Позен, может привести к монополизации рынка.

«Если перегнуть палку, последствия будут негативными»,— согласен господин Вильчур. Как отмечает эксперт, мировые практики в этой части направлены на минимальное вмешательство государства в сферу. «До тех пор пока нет прямого нарушения закона (мошенничества, легализации доходов и т. п.), власти стараются не вмешиваться в деятельность инфобизнесменов»,— говорит он.

Налог без «схематоза»

Вопросы регулирования инфобизнеса возникают, в том числе, в сфере налогообложения предпринимателей из данной отрасли. На слуху налоговые скандалы (вплоть до уголовного преследования) известных блогеров-инфобизнесменов со стороны ФНС.

«Схема, из-за которой блогерам предъявили претензии налоговые и правоохранительные органы, не является новой. Способ дробления бизнеса и перераспределения денежных доходов известен давно, и все последние годы Налоговая служба борется с ним и постоянно совершенствует свои методы»,— комментирует гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. Он уверен: чтобы избежать проблем с контролирующими органами, достаточно избегать явно противоправных и сомнительных схем, связанных с налоговой оптимизацией, а также повышать уровень юридической и финансовой грамотности.

«Налоговая оптимизация всегда была, есть и будет. Но она должна соответствовать ситуации, сфере и масштабу деятельности, а главное — времени. Налоговые органы не стоят на месте, они развиваются, совершенствуют свою деятельность, разрабатывают новые методики,— рассуждает Николай Вильчур.— Поэтому довольно дико видеть, как люди пытаются снизить налоги способами, которые были актуальны лет 15 назад, но с тех пор стали не просто опасны, но являются гарантией неблагоприятных последствий».

Господин Вильчур обращает внимание, что многие инфобизнесмены нередко оказываются не готовы к резкому укрупнению масштабов собственного бизнеса и хотят сохранить прежние правила игры. «А так не получится, поскольку эти условия не рассчитаны на текущий размер бизнеса»,— подчеркивает эксперт. Впрочем, считает он, налоговое законодательство содержит много возможностей безопасно снизить налоговое бремя, а для этого лучше обратиться к специалистам.

Госпожа Позен рекомендует индивидуальным предпринимателям и юрлицам следить за ограничениями в соответствии с налоговыми режимами. «Наиболее подходящим является упрощенный режим — налоговая ставка 6% от дохода. Инфобизнесменам будет сложно отчитаться налоговой за "расходы за чартер" в качестве рекламы и учесть их для уменьшения налоговой базы. Поэтому проще всего платить 6% от всех поступающих доходов. Такая же рекомендация и для ООО»,— пояснила она. Крупным инфобизнесменам с доходами более 200 млн рублей и штатом более чем 130 человек придется платить налоги в полном размере: для ИП — 15%, для ООО — 20% НДС плюс 20% налога на прибыль. «Грамотно выстроенная система расходов имеет значение для законного уменьшения налоговой базы»,— заключает эксперт.

Ольга Головина