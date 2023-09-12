Автобизнес пробегает кризис

Автомобильный рынок в России переживает не лучшие времена, но есть на нем стабильно прибыльное направление — автомобили с пробегом. Сегодня на один новый проданный автомобиль приходится семь сделок на вторичном рынке. Маркетплейс FRESH, входящий в топ-3 игроков рынка авто с пробегом, с этого года предлагает готовое решение для компаний, которые хотят работать на вторичном авторынке, но справедливо опасаются подводных камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой автомобильного маркетплейса FRESH Фото: Предоставлено пресс-службой автомобильного маркетплейса FRESH

В 2022 году российский авторынок покинула большая часть международных концернов. Исключением стали производители из Китая. Как следствие, количество желающих заключить контракт с любым из китайских брендов увеличилось кратно. Это дало возможность азиатским партнерам диктовать своим дилерам жесткие требования.

«В один из наших совершенно новых хабов, он открывался по всем дилерским стандартам марки полгода назад, нужно было срочно вложить дополнительные 50 млн руб.,— рассказывает глава и основатель компании FRESH Денис Мигаль.— Китайский производитель неожиданно изменил требования к шоурумам. Отказаться мы были не вправе — желающих стать дилерами и так достаточно. Но окупаемость инвестиций отодвинулась на неопределенный срок, без всяких гарантий того, что производитель не устроит через полгода новый ребрендинг. В истории с "пробегом" все более прогнозируемо. Успех зависит только от ваших умений».

Маркетплейс FRESH — один из главных игроков российского рынка автомобилей с пробегом. По итогам 2022 года, по данным издания «АвтоБизнесРевю», компания вошла в топ-3 участников по объему реализованных авто на вторичном рынке России. История FRESH началась в 2006 году как раз с небольшой площадки по продаже машин с пробегом. Сейчас у компании 30 дилерских контрактов с разными брендами: от китайского Haval до российского УАЗ. Но главным направлением был и остается «пробег». FRESH работает в Москве, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Тюмени и Оренбурге и постоянно перемещает автомобили между этими городами в соответствии со спросом. Например, в Ростове-на-Дону немецкий заднеприводный седан ценится намного выше, чем в Тюмени. Там в почете полноприводные кроссоверы и внедорожники. Оцифрованные и отлаженные бизнес-процессы в компании позволяют FRESH легко закрывать обе потребности.

Полученный за 17 лет опыт ведения бизнеса авто с пробегом FRESH оформил в цифровую экосистему и предлагает на нее франшизу. С ней любой партнер-франчайзи может построить свой бизнес и зарабатывать больше среднестатистического участника рынка авто с пробегом.

И кому это нужно?

Франшиза FRESH ориентирована как на предпринимателей, кто только выходит на авторынок, так и на существующих дилеров, у которых не получилось наладить «пробег» в современных реалиях.

«Импортеры могут прекратить поставки,— объясняет Денис Мигаль.— Однако те 50 млн машин, что уже произведены и ездят по дорогам России, никуда не денутся. Автомобили с пробегом будут продаваться, меняя хозяев по нескольку раз в течение своего жизненного цикла».

Но для успешной работы на вторичном рынке нужны особые компетенции. «Прежде всего это умение работать с машинами разных брендов,— говорит Денис Мигаль.— Что скажет человек, работающий в дилерском центре Renault, о характерных проблемах различных моделей Ford? Примерно ничего. А мы каждый месяц диагностируем до 10 тыс. автомобилей разных марок и анализируем полученные данные». Каждый поступающий на маркетплейс FRESH автомобиль проверяется по 256 пунктам: такой тщательный подход сводит к минимуму риск того, что будущий покупатель окажется недоволен автомобилем.

Что есть франшиза FRESH?

Франшиза предполагает несколько форматов бизнес-моделей. Прежде чем предложить партнеру одну из них, компания FRESH проводит анализ потенциала региона открытия. И только после этого франчайзи получает предложение с пошаговым планом реализации.

Команда запуска FRESH помогает франчайзи на всех этапах до открытия хаба, а также оказывает поддержку в режиме «консьерж-сервиса 24/7» после. Подбор и обучение персонала, закупка оборудования, оформление шоурума, интеграции с технологиями FRESH (например, собственной CRM-системой, умной диагностикой, криминалистикой и пр.), составление «прибыльной ассортиментной матрицы» — все это гарантирует франчайзи успешный запуск бизнеса, а маркетинговая поддержка и узнаваемость бренда обеспечат бесперебойным потоком клиентов.

Автомобили, продаваемые франчайзи, размещаются на маркетплейсе freshauto.ru, который ежемесячно посещают более 120 тыс. потенциальных покупателей. География продаж масштабируется. Например, клиенты нового франчайзи FRESH в условной Уфе смогут заказать машину с доставкой из Москвы или Екатеринбурга, а покупатели из Минвод или Воронежа — получить автомобиль из Уфы.

«На подобной межрегиональной разнице зарабатывают все стороны: оба филиала, продавец авто и ее покупатель. Наша стратегическая задача — за счет объединения поменять весь рынок автомобилей с пробегом в стране, сделать его более удобным и прозрачным»,— заключает Денис Мигаль.

Ольга Никитина