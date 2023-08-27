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Равный себе

Умер Глеб Панфилов

В Москве на 90-м году жизни умер режиссер Глеб Панфилов. На протяжении десятилетий каждый его новый фильм становился событием советской, российской, а нередко и международной кинематографической жизни. Свидетельство тому — коллекция фестивальных призов из Берлина, Локарно, Москвы, Карловых Вар и Канна.

Режиссер Глеб Панфилов во время интервью на киностудии «Мосфильм» (2018 год)

Режиссер Глеб Панфилов во время интервью на киностудии «Мосфильм» (2018 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Режиссер Глеб Панфилов во время интервью на киностудии «Мосфильм» (2018 год)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Панфилов пришел в кинематограф чуть позже Тарковского, Климова, Шукшина. И хотя опоздание измерялось всего двумя-тремя годами, именно оно оказалось решающим. В 1967-м, когда состоялся полнометражный режиссерский дебют Панфилова «В огне брода нет», уже осталась позади пора оттепельной лирики. Наступило время затяжной игры в кошки-мышки с цензурой.

В этой игре Панфилову не было равных. Его ранняя трилогия («В огне брода нет», 1968 — «Начало», 1970 — «Прошу слова», 1975) совсем сбила с толку кинематографическое начальство. К ней нельзя было придраться ни тематически, ни по форме. А между тем настораживали и многозначные панфиловские конструкции, всегда допускавшие амбивалентное толкование, и экстраординарность героинь Инны Чуриковой. По советской логике их следовало отнести к «положительным», но уже одной своей сверхэмоциональностью они выбивались из канона. Их безоглядная энергия просто не могла быть востребована. Она либо апеллировала к былым героическим эпохам (лейтмотив Жанны д’Арк в «Начале»), либо становилась трагикомически гротескной (Елизавета Уварова из «Прошу слова»).

Иным предстал Глеб Панфилов в «Теме», пролежавшей «на полке» с 1979 по 1986 год. В ней многое было впервые. Впервые с экрана сказано о душе патентованного советского литератора. Впервые затронута тема политической эмиграции. Впервые, кажется, Михаил Ульянов сыграл неположительную роль. И впервые у Панфилова в центре сюжета был мужчина. Впервые, наконец, режиссер не сумел обмануть цензоров. Зато когда «Тема» прорвалась на Берлинский фестиваль, она впервые принесла международное признание кинематографу перестройки.

«Тема» — самая прямая, самая политизированная картина Панфилова. Однако ее автор не стал заложником этого успеха. Чем ярче накалялись перестроечные страсти, тем более явно он дистанцировался от всяких политических кампаний.

Вторая трилогия Панфилова, завершенная уже после «Темы», мало напоминает раннюю, несмотря даже на то, что в ней опять солирует Чурикова. От «Валентины» (1981) к «Вассе» (1982), от «Вассы» к «Матери» (1990) нарастающее чувство исторического стиля все более превалирует — даже над по-прежнему экстраординарными чуриковскими характерами: вместо фабричных девчонок и провинциальных партработниц верная спутница Панфилова играет теперь героинь других миров и эпох. В то же время вампиловские и горьковские сюжеты превращаются в трактовке режиссера в экзистенциальные драмы с легким касанием Бергмана.

О его отношениях с кинематографом Бергмана мне однажды удалось поговорить с Глебом Анатольевичем подробно и откровенно. Вот примерно, что он сказал: «Мы жили в условиях полной изоляции, за железным занавесом, практически не бывали за границей. Если бы мы смотрели Бергмана в иных условиях, он, возможно, воспринимался бы не так остро. Когда человеку, больному цингой, дают горсть витаминов, он с жадностью их глотает. Если бы мы не жили в обществе культурного авитаминоза, не было бы той жадности, оголтелости». А потом на просмотре «Сцен из семейной жизни» Панфилов поспорил со своим коллегой — режиссером Александром Миттой. «Какая скукота!» — говорил тот.— «Что ты! — возражал Панфилов.— Это так захватывающе!» Но, говорит Панфилов, «Митта словно сглазил моего Бергмана. Интерес к шведскому мэтру не исчез, но изменил свою природу: из него ушло ощущение 60-х годов, когда ценилось и было в моде все серьезное. Считалось неприличным, по крайней мере в нашей среде, говорить о кассовом успехе. Или о том, кто сколько зарабатывает».

Этот эпизод многое объясняет в эволюции позднего Панфилова в сравнении с ранним. Концентрация историзма достигает своего предела в «Матери»: режиссер опять пошел против течения, взявшись за экранизацию ставшего уже непопулярным Максима Горького. Эпопея поначалу была названа «Запрещенные люди»; она была задумана, еще когда это название обнаруживало непосредственную связь с диссидентством, а построить качественные декорации и сшить костюмы можно было за копейки. Снимать же фильм пришлось в другие времена: костюмы к постановке из пролетарской жизни пришлось заказывать у самого Кардена. Что, конечно, вызвало иронические усмешки, но Панфилов с его творческим фанатизмом и упорством никогда не опускался до полемики с глупцами и гнул свою линию. Гнул ее и в фильме «Романовы. Венценосная семья», снятом тогда, когда тема успела утратить конъюнктурную привлекательность. Сложнее обстоит дело с экранизациями прозы Солженицына, тоже появившимися «не ко времени». Но времена теперь так быстро меняются, что лучше обсуждать эти фильмы хоть с некоторой дистанции, не теперь.

Панфилов всегда казался таким — из другого времени, а со своим связан по касательной. Его не ушибла мода на дедраматизацию, не привлекли крайности авторского кино, не ввело в соблазн мессианство.

Бывший в свое время одним из признанных «лидеров», он никого не повел за собой, прожил жизнь обособленно, вне волн и течений. Его на позднем этапе пытались записать по ведомству академизма и несколько архаичного Большого Стиля. Но «академик» Панфилов охотно впускал в свои выверенные конструкции и гротеск, и эксцентрику, и маньеризм, и варварскую экспрессию. Он ни с кем не конкурировал и был режиссером, равным прежде всего самому себе.

Как-то Глеб Анатольевич сказал мне в интервью: «Пересмотри мои фильмы в порядке сюжетной хронологии: "Запрещенных людей", потом "Вассу", потом "В огне брода нет", потом "Романовых". И увидишь, что мои взгляды не менялись. В первом же моем фильме есть эпизод: Таня Теткина узнает о том, что расстреляли царскую семью. Просто потребовалось 30 лет, чтобы я дошел до этой трагедии». Конечно, уйти от правды об отвратительной роли большевиков в этой семейной трагедии далеко не удалось, но даже они показаны без злобы и истерики. Зато и царский режим не агонизирует, не распадается, как это было в знаменитом полочном фильме Элема Климова. «Романовы» — это анти-«Агония», а Панфилов, первым вышедший из революционного секретариата эпохи перестройки,—это анти-Климов.

Я много общался с Панфиловым в то легендарное время и был свидетелем двух его фестивальных триумфов. Один — в Берлине в 1987-м. «Тема» завоевала главный приз Берлинале; это был второй после «Восхождения» Ларисы Шепитько — и последний на сегодняшний день «Золотой медведь» российского кино. Его «обмывали» всей делегацией, перебираясь из одного берлинского бара в другой. За нами ходила пара израильских журналистов — муж и жена, Дэн и Эдна Файнару, они поздравляли и хотели пообщаться с Климовым и Панфиловым. Тогда с Израилем не было дипломатических отношений, и Климов не рискнул чокаться бокалами с представителями «вражеского государства» под прицелом фотокамер. Он предложил каждому чокнуться со статуэткой медведя, стоявшей на нашем столе. Гулянка была такой долгой и бурной, что «Золотого медведя» потеряли. На следующий день его вернул честный немец — хозяин одного из баров.

А в 1990-м поздно вечером, почти ночью, я проходил мимо каннской лестницы и был свидетелем 15-минутной овации, которую устроила публика Панфилову и Чуриковой прямо на улице после премьеры «Матери». А ведь фильм длился 200 минут и кончился за полночь, но зрители не хотели расходиться. У Панфилова особые отношения со временем, а его картины 30-летней или полувековой давности — из тех редких, что за эти сроки не устарели.

Андрей Плахов

Фотогалерея

Глеб Панфилов и его фильмы

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«Меня все любили, потому что я был первенец. А первенцам всегда везет — на них расходуется море любви» &lt;br> Глеб Панфилов (справа) родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец работал журналистом и преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Щукина

«Меня все любили, потому что я был первенец. А первенцам всегда везет — на них расходуется море любви»
Глеб Панфилов (справа) родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец работал журналистом и преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Щукина

Фото: РИА Новости

«Плохое настроение — это нормально. Надо просто держать хвост трубой и ушки топориком, как говаривал слесарь Гера Иноземцев в цехе химочистки на Свердловском пенициллиновом заводе, где я работал» &lt;br> В 1957 году Глеб Панфилов окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина). Позже он работал мастером и инженером на заводе

«Плохое настроение — это нормально. Надо просто держать хвост трубой и ушки топориком, как говаривал слесарь Гера Иноземцев в цехе химочистки на Свердловском пенициллиновом заводе, где я работал»
В 1957 году Глеб Панфилов окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина). Позже он работал мастером и инженером на заводе

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Будучи студентом, Глеб Панфилов организовал в Свердловске (ныне — Екатеринбург) студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов. Позже работал на местном телевидении, окончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга) &lt;br> На фото: актриса и супруга режиссера Инна Чурикова (в центре) во время съемок фильма «Прошу слова» на киностудии «Ленфильм», 1975 год

Будучи студентом, Глеб Панфилов организовал в Свердловске (ныне — Екатеринбург) студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов. Позже работал на местном телевидении, окончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга)
На фото: актриса и супруга режиссера Инна Чурикова (в центре) во время съемок фильма «Прошу слова» на киностудии «Ленфильм», 1975 год

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«В кино, как на рыбалке. Без усидчивости и без терпения ничего не бывает» &lt;br> В 1966-1977 годах Глеб Панфилов работал на киностудии «Ленфильм». В эти годы он поставил фильмы «В огне брода нет», «Начало» и «Прошу слова»

«В кино, как на рыбалке. Без усидчивости и без терпения ничего не бывает»
В 1966-1977 годах Глеб Панфилов работал на киностудии «Ленфильм». В эти годы он поставил фильмы «В огне брода нет», «Начало» и «Прошу слова»

Фото: М. Баландюк / РИА Новости

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал» &lt;br> С 1977 года Глеб Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». Самым известным фильмом этого периода стала драма «Тема». Картина несколько лет не выходила в прокат по цензурным соображениям. После премьеры она получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля &lt;br> На фото: актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов во время Международного кинофестиваля, 1987 года

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал»
С 1977 года Глеб Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». Самым известным фильмом этого периода стала драма «Тема». Картина несколько лет не выходила в прокат по цензурным соображениям. После премьеры она получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля
На фото: актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов во время Международного кинофестиваля, 1987 года

Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

«Когда на Каннском фестивале моему фильму &quot;Мать&quot; аплодировали двадцать две минуты, это были аплодисменты Горькому» &lt;br> В годы работы на Мосфильме режиссер снял фильм «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», кинокартины «Васса» и «Мать» по произведениям Максима Горького &lt;br> На фото: актер Олег Янковский (слева) и кинорежиссер Глеб Панфилов на пресс-конференции международного кинофестиваля в Сочи, 2002 год

«Когда на Каннском фестивале моему фильму "Мать" аплодировали двадцать две минуты, это были аплодисменты Горькому»
В годы работы на Мосфильме режиссер снял фильм «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», кинокартины «Васса» и «Мать» по произведениям Максима Горького
На фото: актер Олег Янковский (слева) и кинорежиссер Глеб Панфилов на пресс-конференции международного кинофестиваля в Сочи, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1991 году Глеб Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». Она названа в честь матери режиссера. В 2000 году он выпустил исторический фильм «Романовы. Венценосная семья». Картина охватывает период от Февральской революции до расстрела царской семьи &lt;br> На фото: режиссер Глеб Панфилов (в центре) на съемочной площадке фильма «Романовы. Венценосная семья», август 1997 года

В 1991 году Глеб Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». Она названа в честь матери режиссера. В 2000 году он выпустил исторический фильм «Романовы. Венценосная семья». Картина охватывает период от Февральской революции до расстрела царской семьи
На фото: режиссер Глеб Панфилов (в центре) на съемочной площадке фильма «Романовы. Венценосная семья», август 1997 года

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В январе 2006 года на телеканале «Россия» вышел телесериал «В круге первом», в основе сценария лежал одноименный роман Александра Солженицына, в октябре 2008 года — телесериал по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И тот, и другой получили премию «Золотой орел» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»

В январе 2006 года на телеканале «Россия» вышел телесериал «В круге первом», в основе сценария лежал одноименный роман Александра Солженицына, в октябре 2008 года — телесериал по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И тот, и другой получили премию «Золотой орел» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Инна Чурикова: «Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь» &lt;br> Глеб Панфилов был дважды женат и имеет двоих сыновей. Со второй супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой режиссер познакомился во время работы над первой полнометражной картиной «В огне брода нет». Вместе они прожили около 50 лет и работали над 15 фильмами

Инна Чурикова: «Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь»
Глеб Панфилов был дважды женат и имеет двоих сыновей. Со второй супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой режиссер познакомился во время работы над первой полнометражной картиной «В огне брода нет». Вместе они прожили около 50 лет и работали над 15 фильмами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Летом 2014 года режиссер возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля. Сам он имеет золотой приз ММКФ 1983 года за фильм «Васса» &lt;br> На фото слева направо: глава Rezo Films Лоран Данилю, грузинский режиссер Леван Когуашвили, мавританский режиссер Абдерахман Сиссако, немецкая актриса Франциска Петри и режиссер Глеб Панфилов на открытии ММКФ, июнь 2014 года

Летом 2014 года режиссер возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля. Сам он имеет золотой приз ММКФ 1983 года за фильм «Васса»
На фото слева направо: глава Rezo Films Лоран Данилю, грузинский режиссер Леван Когуашвили, мавританский режиссер Абдерахман Сиссако, немецкая актриса Франциска Петри и режиссер Глеб Панфилов на открытии ММКФ, июнь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Глеб Панфилов — автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также он написал сценарии для фильмов Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель» &lt;br> На фото: кинорежиссеры Глеб Панфилов (слева) и Владимир Хотиненко на церемонии вручения премии «Большая книга», декабрь 2015 года

Глеб Панфилов — автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также он написал сценарии для фильмов Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: кинорежиссеры Глеб Панфилов (слева) и Владимир Хотиненко на церемонии вручения премии «Большая книга», декабрь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Мое главное потрясение детства случилось в тот момент, когда я впервые увидел, как мой отец проявлял собственную фотографию. Это был негатив на стеклянной пластине формата девять на двенадцать. Я помню красный свет и, по-моему, суповую тарелку, в которой был проявитель. И тут вдруг появляется изображение отца. Сначала легкий контур, потом начинается проработка: костюм, лицо, глаза. И я вижу портрет отца. И в то же время он стоит рядом. Вот такие пустяки способны сыграть немалую роль в жизни человека»

«Мое главное потрясение детства случилось в тот момент, когда я впервые увидел, как мой отец проявлял собственную фотографию. Это был негатив на стеклянной пластине формата девять на двенадцать. Я помню красный свет и, по-моему, суповую тарелку, в которой был проявитель. И тут вдруг появляется изображение отца. Сначала легкий контур, потом начинается проработка: костюм, лицо, глаза. И я вижу портрет отца. И в то же время он стоит рядом. Вот такие пустяки способны сыграть немалую роль в жизни человека»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

В августе 2021 года на кинофестивале в Локарно прошла премьера последнего драматического фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Фильм снят по одноименному рассказу Александра Солженицына и рассказывает о лагерной жизни Ивана Денисовича Шухова, который во время войны попал в немецкий плен и затем был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже &lt;br> На фото: актер Филипп Янковский (в центре) в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

В августе 2021 года на кинофестивале в Локарно прошла премьера последнего драматического фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Фильм снят по одноименному рассказу Александра Солженицына и рассказывает о лагерной жизни Ивана Денисовича Шухова, который во время войны попал в немецкий плен и затем был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже
На фото: актер Филипп Янковский (в центре) в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

Фото: Телеканал «Россия 1»

В последние годы Глеб Панфилов и Инна Чурикова много работали в театре. В Ленкоме они выпустили спектакли «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «…Sorry» по пьесе Александра Галина, «Аквитанская львица» по мотивам произведений Джеймса Голдмена и «Ложь во спасение» по мотивам пьесы Алехандро Касоны. С 2017 года в Государственном театре наций шел спектакль «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Позже он переехал в Театр Вахтангова &lt;br> На фото: режиссер Глеб Панфилов (слева) во время отпевания супруги Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя, январь 2023 года

В последние годы Глеб Панфилов и Инна Чурикова много работали в театре. В Ленкоме они выпустили спектакли «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «…Sorry» по пьесе Александра Галина, «Аквитанская львица» по мотивам произведений Джеймса Голдмена и «Ложь во спасение» по мотивам пьесы Алехандро Касоны. С 2017 года в Государственном театре наций шел спектакль «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Позже он переехал в Театр Вахтангова
На фото: режиссер Глеб Панфилов (слева) во время отпевания супруги Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя, январь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

«Вообще, странное дело — все это» &lt;br> Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2023 года. За несколько месяцев до этого режиссера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с инсультом

«Вообще, странное дело — все это»
Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2023 года. За несколько месяцев до этого режиссера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с инсультом

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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«Меня все любили, потому что я был первенец. А первенцам всегда везет — на них расходуется море любви»
Глеб Панфилов (справа) родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Его отец работал журналистом и преподавал историю партии в Высшем театральном училище имени Щукина

Фото: РИА Новости

«Плохое настроение — это нормально. Надо просто держать хвост трубой и ушки топориком, как говаривал слесарь Гера Иноземцев в цехе химочистки на Свердловском пенициллиновом заводе, где я работал»
В 1957 году Глеб Панфилов окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне — Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина). Позже он работал мастером и инженером на заводе

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Будучи студентом, Глеб Панфилов организовал в Свердловске (ныне — Екатеринбург) студию кинолюбителей и снял несколько документальных фильмов. Позже работал на местном телевидении, окончил ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Леонида Трауберга)
На фото: актриса и супруга режиссера Инна Чурикова (в центре) во время съемок фильма «Прошу слова» на киностудии «Ленфильм», 1975 год

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«В кино, как на рыбалке. Без усидчивости и без терпения ничего не бывает»
В 1966-1977 годах Глеб Панфилов работал на киностудии «Ленфильм». В эти годы он поставил фильмы «В огне брода нет», «Начало» и «Прошу слова»

Фото: М. Баландюк / РИА Новости

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал»
С 1977 года Глеб Панфилов работал на киностудии «Мосфильм». Самым известным фильмом этого периода стала драма «Тема». Картина несколько лет не выходила в прокат по цензурным соображениям. После премьеры она получила «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля
На фото: актриса Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов во время Международного кинофестиваля, 1987 года

Фото: Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС

«Когда на Каннском фестивале моему фильму "Мать" аплодировали двадцать две минуты, это были аплодисменты Горькому»
В годы работы на Мосфильме режиссер снял фильм «Валентина» по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», кинокартины «Васса» и «Мать» по произведениям Максима Горького
На фото: актер Олег Янковский (слева) и кинорежиссер Глеб Панфилов на пресс-конференции международного кинофестиваля в Сочи, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1991 году Глеб Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании «Вера». Она названа в честь матери режиссера. В 2000 году он выпустил исторический фильм «Романовы. Венценосная семья». Картина охватывает период от Февральской революции до расстрела царской семьи
На фото: режиссер Глеб Панфилов (в центре) на съемочной площадке фильма «Романовы. Венценосная семья», август 1997 года

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

В январе 2006 года на телеканале «Россия» вышел телесериал «В круге первом», в основе сценария лежал одноименный роман Александра Солженицына, в октябре 2008 года — телесериал по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые». И тот, и другой получили премию «Золотой орел» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Инна Чурикова: «Еще во время первого разговора я поняла: это тот человек, которого я полюблю на всю жизнь»
Глеб Панфилов был дважды женат и имеет двоих сыновей. Со второй супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой режиссер познакомился во время работы над первой полнометражной картиной «В огне брода нет». Вместе они прожили около 50 лет и работали над 15 фильмами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Летом 2014 года режиссер возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля. Сам он имеет золотой приз ММКФ 1983 года за фильм «Васса»
На фото слева направо: глава Rezo Films Лоран Данилю, грузинский режиссер Леван Когуашвили, мавританский режиссер Абдерахман Сиссако, немецкая актриса Франциска Петри и режиссер Глеб Панфилов на открытии ММКФ, июнь 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Глеб Панфилов — автор или соавтор сценариев большинства своих фильмов. Также он написал сценарии для фильмов Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
На фото: кинорежиссеры Глеб Панфилов (слева) и Владимир Хотиненко на церемонии вручения премии «Большая книга», декабрь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Мое главное потрясение детства случилось в тот момент, когда я впервые увидел, как мой отец проявлял собственную фотографию. Это был негатив на стеклянной пластине формата девять на двенадцать. Я помню красный свет и, по-моему, суповую тарелку, в которой был проявитель. И тут вдруг появляется изображение отца. Сначала легкий контур, потом начинается проработка: костюм, лицо, глаза. И я вижу портрет отца. И в то же время он стоит рядом. Вот такие пустяки способны сыграть немалую роль в жизни человека»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

В августе 2021 года на кинофестивале в Локарно прошла премьера последнего драматического фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Фильм снят по одноименному рассказу Александра Солженицына и рассказывает о лагерной жизни Ивана Денисовича Шухова, который во время войны попал в немецкий плен и затем был отправлен в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже
На фото: актер Филипп Янковский (в центре) в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович»

Фото: Телеканал «Россия 1»

В последние годы Глеб Панфилов и Инна Чурикова много работали в театре. В Ленкоме они выпустили спектакли «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «…Sorry» по пьесе Александра Галина, «Аквитанская львица» по мотивам произведений Джеймса Голдмена и «Ложь во спасение» по мотивам пьесы Алехандро Касоны. С 2017 года в Государственном театре наций шел спектакль «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана. Позже он переехал в Театр Вахтангова
На фото: режиссер Глеб Панфилов (слева) во время отпевания супруги Инны Чуриковой в храме Христа Спасителя, январь 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Федор Иванов  /  купить фото

«Вообще, странное дело — все это»
Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет 28 августа 2023 года. За несколько месяцев до этого режиссера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с инсультом

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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