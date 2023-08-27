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Коммерсантъ FM
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Три человека застрелены в Джексонвилле на почве расовой ненависти

В магазине Dollar General в городе Джексонвилл (штат Флорида, США) произошла стрельба. Белый мужчина застрелил трех темнокожих и покончил с собой, сообщил шериф Ти Кей Уотерс. По данным правоохранительных органов, убийство было совершено на почве расовой ненависти.

Нападавшему было около 20 лет. Он использовал пистолет Glock и полуавтоматическую винтовку AR-15. Правоохранительные органы считают, что он действовал в одиночку, передает Associated Press.

По крайней мере на одном оружии была нарисована свастика. Убийца оставил записки, по которым полиция сделала вывод, что тот устроил стрельбу в день пятой годовщины стрельбы на турнире видеоигр в Джексонвилле. Тогда убийца застрелил двух человек и покончил жизнь самоубийством.

Леонид Уварчев

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