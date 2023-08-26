Во Франции прошли протесты против строительства оросительных бассейнов

На юго-западе Франции прошла манифестация экоактивистов против строительства оросительных бассейнов. По разным оценкам, в протестах приняли участие от 600 до 700 человек, сообщают газеты Le Monde и Le Parisien. Протесты против строительства бассейнов идут уже больше недели. Первая акция прошла 18 августа.

Протесты решили организовать после того, как правительство Франции ликвидировало группу активистов «Восстание земли». Эта группа выступает за радикальные формы протеста для защиты климата. В марте 2022 года в демонстрации против ирригационного проекта приняли участие около 5 тыс. протестующих. Против них вывели 3 тыс. полицейских. Два активиста после этого оказались в коме, а около 30 полицейских получили ранения.

Как сообщает Le Monde, колонна из 700 велосипедистов и нескольких десятков активистов на тракторах стартовала из департамента Дё-Севр на западе Франции. К середине дня 26 августа протесты добрались до Парижа.

Протесты против строительства оросительных бассейнов продолжаются во Франции с прошлого года. В общей сложности проект департамента включает планы по созданию 16 таких водоемов суммарным объемом несколько сотен тысяч кубометров воды. Фермеры и власти планируют закачивать в них воду на протяжении зимнего и весеннего периода, чтобы использовать для полива посевов во время летней засухи.

Местные жители считают, что земляные работы и откачка грунтовых вод при строительстве бассейнов могут привести к пересыханию естественных водоемов. Кроме того, протестующие считают, что фермеры, которые намерены использовать эти бассейны, разрушают почву интенсивными методами обработки.

Анастасия Ларина