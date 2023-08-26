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Коммерсантъ FM
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Андрей Замковой стал восьмикратным чемпионом России по боксу

Андрей Замковой решением судей победил Ивана Ступина на чемпионате России по боксу в весовой категории до 71 кг. Соревнования прошли на «Платинум-Арене» в Хабаровске. Бронзу получили Алексей Скомороха и Игорь Свиридченков.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

36-летний Замковой стал восьмикратным чемпионом России. До этого он выигрывал в 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2020 годах. Это рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах России по боксу.

Кроме того, Андрей Замковой дважды завоевывал бронзу Олимпийских игр (в 2012 и 2020 годах). Он также побеждал на чемпионате мира (2019) и является серебряным призером мирового первенства (2009).

Лаура Кеффер

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