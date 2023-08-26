В Италии арестовали осужденного за терроризм россиянина

Полицейские задержали 50-летнего россиянина в аэропорту Палермо на Сицилии. Он был в международном розыске за терроризм. Об этом сообщила газета Palermo Today со ссылкой на полицию.

Россиянин был задержан 23 августа. Полиции пока неизвестно, путешествовал ли он по фальшивым документам. Раньше задержанный жил в Сирии.

Как пишет Palermo Today, в 2017 году задержанного осудили в России за причастность к международному терроризму. После суда он сбежал за границу, его объявили в международный розыск.

Его арест утвердил местный суд. По информации Palermo Today, в скором времени мужчину допросят, также будет запущена процедура экстрадиции.

Олеся Павленко