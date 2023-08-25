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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта

Министерство юстиции 25 августа внесло в список иностранных агентов шесть граждан России и две организации. Среди них — журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, политолог Кирилл Рогов, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, интернет-издание «Довод».

Реестр также пополнили:

  • Мартин Кочесоков — руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ»;
  • Александр Штефанов — блогер;
  • MRR-Fund gemeinntzige UG (haftungsbeschrnkt) — иностранная организация, реализующая проект My Russian Rights.

По данным Минюста:

  • Виталий Дымарский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ;
  • Мартин Кочесоков принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Проживает за границей;
  • Михаил Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за границей;
  • Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Проживает за границей;
  • Александр Штефанов участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике;
  • Константин Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Проживает за границей.
  • Иностранное юрлицо MRR-Fund gemeinntzige UG (haftungsbeschrnkt), реализующее проект My Russian Rights, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Осуществляет совместную деятельность с иностранным агентом;
  • Интернет-издание «Довод» принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.

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