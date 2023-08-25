Минюст объявил иноагентами журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта

Министерство юстиции 25 августа внесло в список иностранных агентов шесть граждан России и две организации. Среди них — журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, политолог Кирилл Рогов, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, интернет-издание «Довод».
Реестр также пополнили:
- Мартин Кочесоков — руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ»;
- Александр Штефанов — блогер;
- MRR-Fund gemeinntzige UG (haftungsbeschrnkt) — иностранная организация, реализующая проект My Russian Rights.
По данным Минюста:
- Виталий Дымарский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ;
- Мартин Кочесоков принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Проживает за границей;
- Михаил Крутихин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ. Получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за границей;
- Кирилл Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Проживает за границей;
- Александр Штефанов участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике;
- Константин Эггерт принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Проживает за границей.
- Иностранное юрлицо MRR-Fund gemeinntzige UG (haftungsbeschrnkt), реализующее проект My Russian Rights, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Осуществляет совместную деятельность с иностранным агентом;
- Интернет-издание «Довод» принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступало против СВО, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ.