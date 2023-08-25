Минюст объявил иноагентами журналистов Виталия Дымарского и Константина Эггерта

Министерство юстиции 25 августа внесло в список иностранных агентов шесть граждан России и две организации. Среди них — журналисты Виталий Дымарский и Константин Эггерт, политолог Кирилл Рогов, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, интернет-издание «Довод».

Реестр также пополнили:

Мартин Кочесоков — руководитель черкесской общественной организации «Хабзэ»;

Александр Штефанов — блогер;

MRR-Fund gemeinntzige UG (haftungsbeschrnkt) — иностранная организация, реализующая проект My Russian Rights.

По данным Минюста: