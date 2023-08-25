Ограничения на проход судов через Панамский канал продлят еще почти на год

Администрация Панамского канала намерена сохранить ограничения на проход по нему судов еще как минимум на десять месяцев, сообщает Reuters. Это связано с продолжающейся засухой, из-за которой уровень воды в канале значительно снижен.

Проблемы с проходом по каналу начались минувшей весной с началом засухи, и в мае администрация ввела первые ограничения. Это привело к образованию очереди из судов и удлинению времени их прохода по каналу. К середине августа в очереди стояли уже более 200 судов. Среднее время прохода с учетом ожидания в очереди составляло до 18 дней. После того как администрация временно увеличила число пропускаемых в сутки судов по каналу, очередь несколько сократилась. По данным на 24 августа, в ней было 115 судов.

Между тем администрация сообщает, что ожидается увеличение числа прибывающих судов, поскольку сейчас начинается подготовка к предрождественским и предновогодним продажам. Владельцам судов рекомендовано заранее бронировать место в очереди на прохождение канала. США являются крупнейшим пользователем Панамского канала, при этом общий объем экспорта и импорта товаров США в контейнерах составляет около 73% трафика водной артерии. Ежегодно через нее проходит 40% всех контейнерных перевозок США с оценочной стоимостью грузов $270 млрд.

Алена Миклашевская