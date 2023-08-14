FT: танкеры с СПГ простаивают у Панамского канала, который обмелел из-за засухи

Администрация Панамского канала усилила введенные в мае ограничения на проход судов по этой водной артерии из-за засухи. По данным системы отслеживания отгрузок MarineTraffic, которые приводит Financial Times (FT), это решение привело к задержкам в расписании для 264 судов. Среднее время ожидания более крупных танкеров, перевозящих сжиженный природный газ через канал на север, увеличилось с восьми дней по состоянию на 10 июля до 18 дней по состоянию на 10 августа, следует из данных судоходного агентства Norton Lilly.

Через Панамский канал проходит более 3% объема мировых товаров, включая сжиженный газ из США. Согласно ограничениям, введенным до 2024 года, судам с тяжелыми грузами проход запрещен, количество проходов других судов сокращено.

В мае администрация канала ввела ограничение глубины в 13,4 м для самых больших судов. С конца июля администрация Панамского канала ограничила ежедневные переходы судов до 32 (средний показатель — 36). Отсрочки, по мнению участников рынка, более всего могут коснуться танкеров, перевозящих сжиженный газ, поскольку контейнеровозы часто заказывают доступ к каналу за месяцы вперед. С конца июня средняя стоимость отправки 12-метрового контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал выросла на 36%, до $2,4 тыс.

США являются крупнейшим пользователем Панамского канала, при этом общий объем экспорта и импорта товаров США в контейнерах составляет около 73% трафика водной артерии. Ежегодно через нее проходит 40% всех контейнерных перевозок США с оценочной стоимостью грузов в $270 млрд.

Предыдущий раз подобные задержки с проходами судов в Панамском канале наблюдались в 2022 году и были связаны с последствиями пандемии и военного конфликта на Украине, отмечает CNBC.

Засуха в Центральной Америка продолжается уже несколько месяцев, из-за нее в мае Панама объявила чрезвычайное положение.

Мария Федотова