Еще один стихийный мемориал в честь Пригожина появился в Петербурге

На Университетской набережной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга появился еще один стихийный мемориал, посвященный бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Как сообщает с места событий корреспондент «Ъ-СПб», люди несут цветы к дверям кафе «Трезини», связанному с господином Пригожиным. Там же в пятницу, 25 августа, появился его портрет.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о подобном стихийном мемориале на Зольной улице в Петербурге, где ранее располагался «ЧВК Вагнер Центр».

Кроме этого, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Зольную улицу в честь Евгения Пригожина.

Отметим, что официально о гибели господина Пригожина, фамилия которого значилась в списке пассажиров разбившегося бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области, пока не сообщалось. В настоящий момент ожидаются результаты судмедэкспертизы. При этом накануне президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования после крушения самолета, упомянув имя Евгения Пригожина.

Подробнее о произошедшей авиакатастрофе и ее возможных причинах читайте в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

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