Депутат Госдумы предложил назвать улицу в Петербурге в честь Евгения Пригожина

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать улицу Зольная, на которой расположено здание бывшего «ЧВК Вагнер Центр», в честь петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 25 августа парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

«Его (Пригожина — «Ъ») вклад в различные сферы нашей страны оставил неизгладимый след. Именно поэтому я считаю, что переименование улицы в Санкт-Петербурге в его честь будет надлежащим признанием его труда и заслуг»,— написал господин Власов.

Он уточнил, что уже направил соответствующее письмо с просьбой переименовать Зольную улицу в честь Пригожина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к зданию бывшего «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге продолжают нести цветы.

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