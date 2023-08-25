Марина Брусникина стала главным режиссером РАМТа

Главным режиссером Российского академического молодежного театра (РАМТ) стала Марина Брусникина. Она сменила на этом посту Егора Перегудова, в мае 2022 года возглавившего Театр имени Маяковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Брусникина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Марина Брусникина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Госпожу Брусникину труппе перед началом 103-го сезона представил худрук РАМТа Алексей Бородин. Он напомнил, что режиссер уже выпустила в театре четыре постановки, первая из которых вышла в 2013 году. Тогда, по словам господина Бородина, между театром и режиссером возник настоящий творческий контакт. «У нее замечательный дар режиссера и дар педагога, артисты с радостью откликаются на ее идеи — и на выбор драматургического материала, и на подход к работе с ним»,— заявил худрук РАМТа. Он также назвал даты премьерных спектаклей и гастролей.

После смерти мужа госпожа Брусникина руководит театром «Практика». Как режиссер ставила в «Современнике», Театре наций, Театре имени Моссовета, Et Cetera, «Сатириконе», МХТ имени Чехова и других.

Мария Федотова