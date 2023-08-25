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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура улучшила кредитную историю

ОАЭ выдадут России беглого уральского банкира

Генпрокуратура добилась экстрадиции в Россию из ОАЭ уральского банкира Игоря Кременевского, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, в 2009–2011 годах он, работая в банке ВТБ24, оформлял на подставных лиц кредиты, а затем использовал деньги по своему усмотрению. Когда схема хищений была раскрыта, Кременевский скрылся в ОАЭ и был объявлен в международный розыск. Ущерб от его действий оценивается в 150 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Об экстрадиции Игоря Кременевского сообщила Генеральная прокуратура РФ. «По запросу российской стороны компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)»,— говорится в сообщении. В Генпрокуратуре добавили, что Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России поручено принять и доставить задержанного на территорию Российской Федерации.

По данным следствия, Игорь Кременевский с декабря 2009 года по февраль 2011 года работал ведущим специалистом отдела поддержки и ипотеки банка ВТБ24. «В составе организованной группы, используя свое служебное положение, он разработал схему выдачи потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам. После подписания договоров заемщики отдавали ему денежные средства, и он вместе с соучастниками использовал их по своему усмотрению»,— рассказали в Генпрокуратуре.

В уголовном деле фигурирует 92 эпизода хищения денежных средств банка на сумму более 150 млн руб.

О возбуждении уголовного дела стало известно в марте 2011 года, когда был задержан бывший заместитель начальника отдела управления рисками екатеринбургского филиала ВТБ24 Анатолий Асташкин. Как рассказывал тогда руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, Анатолий Асташкин через посредника передавал в банк сформированные пакеты документов для введения данных в базу без идентификации клиентов, оформлял положительные заключения.

«Когда заемщики получали кредитные средства, они отдавали деньги или Асташкину, или Кременевскому»,— говорил Валерий Горелых. Кредиты в основном оформлялись на работников ООО «Логолюкс», ООО «Энергомир», ООО «Промприбор», ООО «УТК-Март», ЗАО «Дэлс», ЗАО «Кинетика» и других фирм. При этом эти люди ничего не подозревали.

Мошенническую схему выдачи кредитов выявила служба внутреннего контроля банка, которая передала материалы расследования в УВД Екатеринбурга. На момент выявления схемы оба сотрудника уже уволились из банка. О дальнейшей судьбе Анатолия Асташкина не сообщалось.

Николай Яблонский, Екатеринбург

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