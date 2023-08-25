«Сибур» запустил в Тобольске строительство нового производства полипропилена

В Тобольске (Тюменская область) на площадке «Запсибнефтехима» «Сибур» запустил строительство нового производства пропилена. Старт строительным работам дали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Александр Моор и гендиректор компании Михаил Карисалов. Об этом господин Моор сообщил в своем Telegram-канале. Новое производство позволит увеличить выпуск полипропилена в полтора раза — до 1,5 млн т в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На новом заводе будут созданы 370 рабочих мест, еще около 2 тыс. человек будут работать в смежных отраслях. «По прогнозам, только в течение десяти лет после запуска предприятие перечислит около 100 млрд руб. налогов»,— сказано в сообщении. По словам губернатора Моора, после реализации проекта объем инвестиций компании в экономику региона превысит 1 трлн триллион руб.

Как сообщили в пресс-службе компании «Сибур», новый завод по производству полипропилена станет третьим этапом развития полимерного направления в Тобольске. «Это позволит РФ войти в топ-5 производителей полипропилена в мире, даст дополнительный импульс к росту несырьевой экономики и повысит сырьевой суверенитет страны»,— сказано в сообщении.

«Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). Предприятие расположено в 10 км восточнее Тобольска.

Из полипропилена изготавливают пищевые тару и упаковку, детали автомобилей, трубы для водопровода, бытовую технику, медицинские приборы и другое. Напомним, о планах строительства нового производственного комплекса в Тобольске стало известно в конце апреля.

Полина Хабарова

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