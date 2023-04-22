«Сибур» планирует построить новое производство пропилена на «Запсибнефтехиме» в Тобольске

«Сибур» планирует построить в Тобольске (Тюменская область) на площадке «Запсибнефтехима» комплекс по производству пропилена. Проект вынесли на общественные обсуждения.

«Проект предполагает строительство установки дегидрирования пропана и выпуска полипропилена с учетом максимального использования уже имеющейся энергетической и сырьевой инфраструктуры тобольской площадки», — цитирует ТАСС представителя «Сибура». Проект хотят реализовывать в рамках соглашения между компанией и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей.

«Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). Предприятие расположено в 10 км восточнее Тобольска.

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