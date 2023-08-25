Муж премьера Эстонии объявил об уходе из Stark Logistics, сотрудничавшей с РФ

Финансовый директор компании Stark Logistics Арво Халлик намерен продать 24% акций и покинуть совет директоров компании. Причина такого решения — публикации СМИ о том, что он, будучи в браке с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, ведет бизнес с клиентами из России. Госпожа Каллас заявила Bloomberg, что она «не имеет ни малейшего представления о бизнесе мужа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavel Golovkin, File / AP Фото: Pavel Golovkin, File / AP

«Я понимаю, что в свете военной агрессии России для многих людей в Эстонии это кажется аморальным. Я приношу извинения за возникшую ситуацию и за тот ущерб, который она нанесла моей супруге»,— цитирует заявление Арво Халлика эстонская газета Postimes.

По его словам, в России у Stark Logistics остался всего один клиент, «вопрос о транспортировке» которого неоднократно обсуждался. Он отмечает, что жена не знала подробностей его бизнеса до того, как публикации об этом появились в СМИ. «Ее оценка была однозначной: нет никаких обстоятельств, оправдывающих эти поставки»,— сказал Арво Халлик. Он работал в компании 14 лет.

Фракция Центристской партии в парламенте Эстонии объявила о начале переговоров по вопросу вотума недоверия Кае Каллас из-за скандала с бизнесом ее мужа. По данным Bloomberg, два опроса общественного мнения, проведенных на этой неделе, показывают, что большинство респондентов считают необходимой отставку премьер-министра.

Полина Мотызлевская