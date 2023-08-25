У «ЧВК Вагнер Центра» совершено нападение на журналистку «Аль-Джазиры»

Петербургская полиция начала проверку по факту нападения на журналистку «Аль-Джазиры» Ранию Дриди у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Невском районе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации главка, сообщение от женщины, которую около дома 15 по Зольной улице без каких-либо причин ударил по голове неизвестный мужчина, поступило 24 августа в 23:12. «Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника»,— говорится в сообщении.

По данным 78.ru, инцидент произошел во время прямого эфира. К 41-летней журналистке, работавшей с оператором, подошел мужчина и попытался испортить оборудование, после чего без каких-либо причин ударил женщину по голове и скрылся.

Госпожу Дриди госпитализировали в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Палестинская журналистка описала нападавшего как русского мужчину возрастом около 30 лет. Он был одет в джинсы и черную куртку.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург