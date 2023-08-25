Поликлинику на Маршала Блюхера за 1,3 млрд рублей построит «Суар-Групп»

Подведомственное комитету по строительству СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» определило подрядчика для строительства новой детской поликлиники в Калининском районе Петербурга. Контракт на сумму 1,3 млрд рублей будет подписан с компанией ООО «Суар-Групп», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, четырехэтажное здание поликлиники построят на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера, проектируемой улицей, Полюстровским проспектом, на участке 24. Медучреждение будет предназначено для 500 посещений в день, его необходимо оборудовать кабинетами врачей, отделениями для различных видов диагностики и так далее. Завершить строительство планируется в мае 2025 года.

ООО «Суар-Групп» зарегистрировано в 2015 году. За прошлый год, согласно данным базы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере 3,5 млрд рублей при чистой прибыли — более 319 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выбрали подрядчика для строительства еще одной поликлиники в Калининском районе города — за 1,4 млрд рублей.

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