BFM: владелец второго Embraer опроверг связь джета с Пригожиным

Радиостанция Business FM опубликовала письмо авиакомпании «Джетика», в котором перевозчик сообщает, что самолет Embraer-135 с номером RA-02748, который в Telegram-каналах называли «вторым джетом Евгения Пригожина», не имеет отношения ни к ЧВК «Вагнер», ни к ее основателю. Ранее с аналогичным заявлением выступила компания JETVIP, которая занимается сдачей в аренду и обслуживанием бизнесджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Embraer-135

Фото: B Mathur VM / mk / Reuters Embraer-135

Фото: B Mathur VM / mk / Reuters

«В СМИ сообщалось, что самолет Embraer RA-02748 совершал перелет вместе с Embraer RA-02795 и, соответственно, имеет отношение к ЧВК "Вагнер". Однако данная информация не соответствует действительности. Воздушное судно RA-02748 совершало перелет по своему собственному графику, и ни сам самолет, ни его пассажиры не имеют отношения к ЧВК "Вагнер"»,— говорится в письме за подписью гендиректора «Джетики» Сергея Трифонова.

Также в компании пояснили, что 23 августа этот бизнесджет совершал полет из Петербурга в Москву без пассажиров на борту и по собственному графику. 23 августа Telegram-канал Grey Zone сообщил, что в момент крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» в Тверской области «второй частный борт, принадлежащий Евгению Пригожину, Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с номером RA-02748» «курсировал в небе над Москвой». При этом данные сервиса Flightradar свидетельствуют о том, что 23 августа этот джет сначала прилетел из Москвы в Петербург, а уже потом вылетел из Петербурга и приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

В занимающейся бронированием и обслуживанием бизнесджетов компании JETVIP, через которую можно забронировать полет на Embraer RA-02748, сообщили изданию Daily Storm, что борт не имеет отношения к Евгению Пригожину.

Пассажирами на борту самолета Embraer Legacy 600, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области, вместе с Евгением Пригожиным числились командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. В первые часы после катастрофы в МЧС России сообщили, что все находившиеся на борту люди погибли. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Александр Кислов