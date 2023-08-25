Студентам УрФУ с 1 сентября понизят стипендии

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров понизил стипендии студентам вуза с 1 сентября, следует из соответствующего приказа. Согласно документу, академическая стипендия на бакалавриате и специалитет составит 2,3 тыс. руб., а для магистрантов — 3,1 тыс. руб. При этом в прошлом году, как пишет 66.ру, стипендии составляли 2,4 тыс. руб. для бакалавров и 3,6 тыс. руб. для магистрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Понижение произошло и для студентов, которые сдадут аттестации на «отлично». Так, для бакалавров отличников стипендия понизится с 3,6 тыс. руб. до 3,1 тыс. руб., а для магистрантов — с 5,3 тыс. руб. до 4,3 тыс. руб. Социальная стипендия составит 2,9 тыс. руб.

В приказе прописано, что размеры стипендий устанавливаются с учетом инфляции 5,5%.

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