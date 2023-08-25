Группа «Агроэко» увеличила земельный банк до 100 тыс. га

ГК «Агроэко» Владимира Маслова, один из крупнейших производителей свинины в РФ с основными активами в Воронежской области, увеличила свой земельный банк до 100 тыс. га. Об этом рассказали в самой компании, уточнив, что за первое полугодие 2023-го площадь угодий группы увеличилась на 13% (11,7 тыс. га). Там планируют до конца года нарастить земельный банк еще «как минимум на 5 тыс. га».

«Стратегия компании — увеличение земельного банка, в основном под растениеводческое направление. Мы намерены и дальше рассматривать предложения по земле в Воронежской и Тульской областях. В ближайшие годы планируем увеличить свой земельный банк до 150 тыс. га, но многое будет зависеть от конъюнктуры на этом рынке»,— подчеркнул Владимир Маслов.

Из общего земельного фонда компании сейчас большая часть находится в Воронежской области — 78,2 тыс. га. Еще 21,9 тыс. га используемой холдингом земли находится в Тульской области. Увеличение банка сельхозземель связано с ростом свиноводческих и кормопроизводственных мощностей.

По собственным данным, «Агроэко» занимает четвертое место в рейтинге производителей свинины в России и девятое место среди производителей комбикормов. В структуре группы — 44 свиноводческих комплекса, два селекционно-генетических центра, три комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть фирменных магазинов. Производственные площадки находятся в Воронежской и Тульской областях.

По данным консалтинговой компании BEFL, в 2023 году первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев занимает компания «Мираторг» — 1,105 млн га, на втором месте земельный банк АО Фирма «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» (принадлежит семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева) — 1104 тыс. га. На третьем месте находится «Продимекс» (900 тыс. га). Далее идут ГК «Русагро» (670 тыс. га) и «Эконива-АПК» (630 тыс. га).

Мария Старикова

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