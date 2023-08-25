Завод «Шихан» в Стерлитамаке перейдет группе «Арнест»

Голландский пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России ставропольской группе «Арнест», сообщается на сайте концерна. Цена покупки 100% акций «Heineken Россия» (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») составила €1. В том числе новому собственнику перешел пивоваренный завод «Шихан» в Стерлитамаке.

В Heineken признали, что «сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн». Права обратного выкупа сделкой не предусмотрены. Сделка включает обязательство группы «Арнест» «погасить историческую внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в рассрочку в размере около €100 млн».

Помимо бренда Heineken, выведенного из России в 2022 году, в течение полугода месяцев будет прекращено производство бренда Amstel. Heineken не будет оказывать поддержку брендам и не будет получать никаких доходов, роялти или дивидендов из России.

Группа «Арнест» взяла на себя ответственность за 1,8 тыс. сотрудников Heineken в России, предоставив гарантии занятости на ближайшие три года, отмечается в сообщении.

Группа «Арнест», согласно информации на сайте компании, является крупнейшим производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ.

Влада Шипилова

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