Максима Виторгана заменили на дипфейк во втором сезоне сериала «Контакт»

Во втором сезоне сериала «Контакт», который выходит на платформе Premier, принадлежащей холдингу «Газпром-Медиа», лицо актера Максима Виторгана заменили дипфейком. Сам господин Виторган заявил, что ему известно о ранее поставленной перед создателями сериала задаче «вырезать его оттуда совсем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Good Story Media Фото: Good Story Media

На своей странице в Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) Максим Виторган написал, что узнал об использовании сгенерированного искусственными интеллектом изображения для замены его лица из Telegram-канала «Русское кино в топе». Однако сам он сериал не пересматривал и готов «поверить на слово». «Русское кино в топе» также обратил внимание, что имя актера убрали из титров.

«Спасибо мудрым руководителям холдинга (ну или кто там принимал это решение), которые хоть таким образом вписали мое имя в историю. Все эти "вдруг" и "по каким-то причинам" мне давно известны. До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем, но это оказалось проблематично. Большая художественная и идеологическая победа!» — написал господин Виторган.

По мнению Максима Виторгана, решение заменить его лицо дипфейком приняли руководители «Газпром-Медиа», которому принадлежит онлайн-кинотеатр. Он также рассказал, что пару лет назад руководители холдинга уже требовали в одном из сериалов заменить его другим актером.

«Приближалось время основных съемок. И "вдруг" и "по каким-то причинам" это самое руководство потребовало меня заменить на другого артиста. Продюсерам ничего не оставалось делать, и меня заменили на Толю Белого, который уехал из России вскоре после съемок. Ну, то есть тоже победа»,— говорится в сообщении господина Виторгана.

В день ввода войск России на территорию Украины 24 февраля 2022 года Максим Виторган опубликовал в Instagram черный квадрат. В сообщении к фотографии он написал «Позор…».

Милена Костерева