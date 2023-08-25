Rolex приобрела 100-летнего партнера, ритейлера Bucherer

Самый знаменитый и преуспевающий часовой производитель Rolex объявил о покупке не менее известного швейцарского ювелирно-часового ритейлера Bucherer. Сделку, сумма которой не называется, должны одобрить антимонопольные органы Швейцарии.

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Сотрудничество Rolex и Bucherer началось почти век назад, в 1924 году, когда магазин семьи Бухерер, открытый в Люцерне еще в 1888 году, стал продавать часы марки, созданной Гансом Вилсдорфом. Со временем Bucherer стал крупнейшим дилером Rolex и в последние десятилетия скупал своих конкурентов в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, доведя число магазинов до сотни, причем в 53 из них продается Rolex, в 48 — вторая ролексовская марка Tudor.

Теперь представитель третьего поколения семьи Йорг Бухерер, ввиду отсутствия прямых наследников, готовых перенять бизнес, решил расстаться с ним. Покупателем, или как сказано в пресс-релизе, преемником, выступила группа Rolex. Йорг Бухерер, который сотрудничал еще с господином Вилсдорфом, останется почетным председателем компании.

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С этим приобретением Rolex добавляет к самому мощному (около 1 млн часов в год) и самому прибыльному в мире часовому производству (оборот компании в 2022 году оценивался почти в 10 млрд швейцарских франков) мощнейшую розничную сеть. Не совсем понятно, продолжится ли производство часов Carl F. Bucherer, выпускавшихся в сравнительно небольшом (около 20 тыс. экземпляров в год) количестве. Rolex заверяет, что торговая сеть сохранит название и продолжит продавать часы других марок (в портфеле ритейлера их более 40), но перемены неизбежны, хотя и последуют не сразу.

Алексей Тарханов, Париж