Си Цзиньпин на саммите БРИКС предложил Моди деэскалацию на границе

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита БРИКС 23 августа предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди разрешить ситуацию на индийско-китайской границе. Об этом они говорили на кулуарной встрече, сообщили представители китайского и индийского МИДов.

«Моди подчеркнул, что поддержание мира и спокойствия в приграничных районах, а также соблюдение и уважение ЛАК имеют важное значение для нормализации индийско-китайских отношений»,— сказал глава МИД Индии Винай Кватра (цитата по CNN). Как сообщается в заявлении индийского МИДа, «стороны провели позитивное, конструктивное и углубленное обсуждение решения остающихся вопросов» границы.

В заявлении МИД Китая говорится, что два лидера «провели откровенный и углубленный обмен мнениями по текущим китайско-индийским отношениям». «Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что улучшение китайско-индийских отношений служит общим интересам двух стран и народов»,— добавили там.

В Гималаях между Китаем и Индией нет демаркированной границы. Время от времени это приводит к конфликтам. В 1962 году столкновения переросли в полноценную пограничную войну, в которой в итоге победил Китай.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе произошли боестолкновения, которые привели к гибели военнослужащих двух стран. В декабре 2022 года в этом регионе между солдатами армии Индии и Народной освободительной армии Китая вновь произошел конфликт. При этом сражались они, используя пращи, дубинки с гвоздями, пики и камни.

В январе этого года Reuters со ссылкой на конфиденциальный исследовательский документ полиции Ладакха сообщил, что оценка безопасности индийской полиции в гималайском регионе Ладакх показала возможность возникновения новых столкновений между Индией и Китаем.

На территории, расположенные на китайско-индийской границе, также претендует Пакистан. Три страны оспаривают принадлежность Индии территории бывшего княжества Джамму и Кашмир. Каждая страна контролирует какую-то часть этого индийского штата.

Анастасия Ларина