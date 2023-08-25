В Туве будут премировать «трезвые» села

Правительство Тувы утвердило положение о конкурсе «Трезвое село». Целью конкурса является снижение в республике количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно документу, в конкурсе смогут принять участие населенные пункты в сельской местности, которые будут объявлены «территориями трезвости». Этот статус должен быть закреплен решениями схода граждан и хурала представителей села, а также администрацией соответствующего муниципального района.

Победители (места с первого по третье) ежегодного конкурса «Трезвое село» будут определяться в трех номинация: большие (1-5 тыс. человек), средние (0,2-1 тыс.) и малые (менее 0,2 тыс.) населенные пункты. Максимальная денежная премия для поощрения победителей, которая будет направляться в соответствующие муниципальные бюджеты, составит 1 млн руб. «Финансирование расходов, связанных с премированием победителей конкурса, осуществлять в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Республики Тыва на соответствующий год как главному распорядителю бюджетных средств»,— говорится в постановлении об источнике финансирования конкурса.

В мае 2023 года на межведомственном совещании в правительстве Тувы сообщалось о том, что в первом квартале в республике было зарегистрировано 451 преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Это на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Валерий Лавский