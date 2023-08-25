Иннокентий, он же Kesha

Гагарин — еще одно «наше все» на стенде «Урала». Гагарин — не только человек в шлеме на обтекателе мотоцикла, но и очень громкая машина на базе «Бычка», установившая в 2021 году, как уверяет компания, мировой рекорд звукового давления — 180,3 дБ на частоте 38 Гц. Что, впрочем, может и не говорить о качестве звука. Как в присказке: «Голос у меня противный, зато громкий»

Фото: Сергей Нестерцев