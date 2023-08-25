Иннокентий, он же Kesha

Когда-то название выставки MIMS расшифровывали как Moscow International Motor Show. Сегодня трактуют скромнее: «MIMS Automobility Moscow, Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля». Впрочем, автомобили на ней тоже были. Корреспондент «Автопилота» в последний день посетил главную, пожалуй, на сегодня автовыставку России — той самой страны, которая десять лет назад серьезно рассматривалась как главный претендент на звание «автомобильного рынка номер 1 в Европе».
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