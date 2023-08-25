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Коммерсантъ FM
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Иннокентий, он же Kesha

В Москве на Красной Пресне завершила свою работу выставка MIMS 2023

Когда-то название выставки MIMS расшифровывали как Moscow International Motor Show. Сегодня трактуют скромнее: «MIMS Automobility Moscow, Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля». Впрочем, автомобили на ней тоже были. Корреспондент «Автопилота» в последний день посетил главную, пожалуй, на сегодня автовыставку России — той самой страны, которая десять лет назад серьезно рассматривалась как главный претендент на звание «автомобильного рынка номер 1 в Европе».

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Скорее всего, это объявление, в котором по-детски перепутаны буквы «И» и «N», — тонкий продукт маркетинга. Не тратим лишнее на рекламу. Все вкладываем в качество. Есть тут что-то вызывающее доверие. Так компьютерные мастера «живу рядом, беру недорого» стилизуют свои объявления на дверях подъездов под рукописные, будто не знают о существовании принтеров

Скорее всего, это объявление, в котором по-детски перепутаны буквы «И» и «N», — тонкий продукт маркетинга. Не тратим лишнее на рекламу. Все вкладываем в качество. Есть тут что-то вызывающее доверие. Так компьютерные мастера «живу рядом, беру недорого» стилизуют свои объявления на дверях подъездов под рукописные, будто не знают о существовании принтеров

Фото: Сергей Нестерцев

«Тут написано от А до Я, а на стенде одни только диски сцепления», — обратился корреспондент «Автопилота» к представителю компании. «Ну почему, еще корзины есть», — парировал тот

«Тут написано от А до Я, а на стенде одни только диски сцепления», — обратился корреспондент «Автопилота» к представителю компании. «Ну почему, еще корзины есть», — парировал тот

Фото: Сергей Нестерцев

Новый вариант поставки как бы оригинальных запчастей. Сделаны в Китае для производимых там немецких моделей. Эта, судя по этикетке, подходит для Audi A3. По такой же схеме предлагалась на выставке масло Castrol, сделанное в Турции

Новый вариант поставки как бы оригинальных запчастей. Сделаны в Китае для производимых там немецких моделей. Эта, судя по этикетке, подходит для Audi A3. По такой же схеме предлагалась на выставке масло Castrol, сделанное в Турции

Фото: Сергей Нестерцев

Вот она, настоящая клиентоориентированность. Не надо учить китайский. Напротив, директор взял себе знакомое каждому россиянину имя Кеша

Вот она, настоящая клиентоориентированность. Не надо учить китайский. Напротив, директор взял себе знакомое каждому россиянину имя Кеша

Фото: Сергей Нестерцев

Девушка-китаянка на отдыхе. Разница по времени у Москвы с Пекином — пять часов. Китайцы — основные хозяева стендов. Также было заметно много представителей турецких компаний

Девушка-китаянка на отдыхе. Разница по времени у Москвы с Пекином — пять часов. Китайцы — основные хозяева стендов. Также было заметно много представителей турецких компаний

Фото: Сергей Нестерцев

Трудно сказать, какое отношение имеет надпись на куртке к именитому британскому бренду. Но таких примеров «созвучности» на выставке было множество. «Корейское моторное масло» из Калужской области или карданный бренд «Кардано» из Беларуси

Трудно сказать, какое отношение имеет надпись на куртке к именитому британскому бренду. Но таких примеров «созвучности» на выставке было множество. «Корейское моторное масло» из Калужской области или карданный бренд «Кардано» из Беларуси

Фото: Сергей Нестерцев

Девушек, рекламирующих продукцию, на выставке было немного. Однако кто-то видел живую носительницу слогана «без хорошей смазки не помогут ласки». О чем это она? О качественной синтетике?

Девушек, рекламирующих продукцию, на выставке было немного. Однако кто-то видел живую носительницу слогана «без хорошей смазки не помогут ласки». О чем это она? О качественной синтетике?

Фото: Сергей Нестерцев

Без капотов, крыльев и дверей для популярных иностранных моделей массового производства Китай нас не оставит. С русским переводом пока неважно. На том же стенде надпись «Каба грузовика». Кабина?

Без капотов, крыльев и дверей для популярных иностранных моделей массового производства Китай нас не оставит. С русским переводом пока неважно. На том же стенде надпись «Каба грузовика». Кабина?

Фото: Сергей Нестерцев

Это не мед из целебных алтайских трав или варенье из сибирских дикоросов, а автомобильные смазки из Турции. Что предлагается сделать посетителю? Понюхать? Раскатать пальцами? Оценить послевкусие?

Это не мед из целебных алтайских трав или варенье из сибирских дикоросов, а автомобильные смазки из Турции. Что предлагается сделать посетителю? Понюхать? Раскатать пальцами? Оценить послевкусие?

Фото: Сергей Нестерцев

Переживаете, что ваша машина смотрится старомодно после того, как там, в Европе или Японии, провели ее рестайлинг или вовсе сменили поколение? С помощью китайских наборов можно обновить внешность. Но приготовьте сотни тысяч рублей

Переживаете, что ваша машина смотрится старомодно после того, как там, в Европе или Японии, провели ее рестайлинг или вовсе сменили поколение? С помощью китайских наборов можно обновить внешность. Но приготовьте сотни тысяч рублей

Фото: Сергей Нестерцев

Прорывной отечественный продукт от НАМИ. «Шасси электромотоцикла с силовой энергоустановкой». Данные согласное описанию: пиковая мощность — 140 кВт, максимальная скорость — свыше 200 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч — менее 4 с, запас хода — 200 км, будущее название — AURUS А как еще должен называться мотоцикл для эскорта? Не «Днепр» же

Прорывной отечественный продукт от НАМИ. «Шасси электромотоцикла с силовой энергоустановкой». Данные согласное описанию: пиковая мощность — 140 кВт, максимальная скорость — свыше 200 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч — менее 4 с, запас хода — 200 км, будущее название — AURUS А как еще должен называться мотоцикл для эскорта? Не «Днепр» же

Фото: Сергей Нестерцев

Проект памятника Даниле Багрову на уличном стенде производителя автомобильного «аудио» марки «Урал». Из аннотации: «Данила Багров — киношный герой, художественный образ. Образ стержневого «нутра» для всех, кто верит в победу добра, правды над злом и ложью… Цель проекта: установить памятник в г. Санкт-Петербург!»

Проект памятника Даниле Багрову на уличном стенде производителя автомобильного «аудио» марки «Урал». Из аннотации: «Данила Багров — киношный герой, художественный образ. Образ стержневого «нутра» для всех, кто верит в победу добра, правды над злом и ложью… Цель проекта: установить памятник в г. Санкт-Петербург!»

Фото: Сергей Нестерцев

Гагарин — еще одно «наше все» на стенде «Урала». Гагарин — не только человек в шлеме на обтекателе мотоцикла, но и очень громкая машина на базе «Бычка», установившая в 2021 году, как уверяет компания, мировой рекорд звукового давления — 180,3 дБ на частоте 38 Гц. Что, впрочем, может и не говорить о качестве звука. Как в присказке: «Голос у меня противный, зато громкий»

Гагарин — еще одно «наше все» на стенде «Урала». Гагарин — не только человек в шлеме на обтекателе мотоцикла, но и очень громкая машина на базе «Бычка», установившая в 2021 году, как уверяет компания, мировой рекорд звукового давления — 180,3 дБ на частоте 38 Гц. Что, впрочем, может и не говорить о качестве звука. Как в присказке: «Голос у меня противный, зато громкий»

Фото: Сергей Нестерцев

Китайские турбины для наддувных двигателей. «Какие будут вопросы к представителю компании?» — спросил переводчик, парень славянской внешности. «Кто раньше попадет на Луну в следующий раз, китайские тайконавты или американские астронавты?» — «Не буду переводить, это не имеет отношения к делу»

Китайские турбины для наддувных двигателей. «Какие будут вопросы к представителю компании?» — спросил переводчик, парень славянской внешности. «Кто раньше попадет на Луну в следующий раз, китайские тайконавты или американские астронавты?» — «Не буду переводить, это не имеет отношения к делу»

Фото: Сергей Нестерцев

«Мероприятие, которое в конце августа прошло на Красной Пресне под названием MIMS-2002, напоминало международный автосалон не больше, чем барахолка напоминает супермаркет», — писало одно авторитетное российское автомобильное издание 21 год назад

«Мероприятие, которое в конце августа прошло на Красной Пресне под названием MIMS-2002, напоминало международный автосалон не больше, чем барахолка напоминает супермаркет», — писало одно авторитетное российское автомобильное издание 21 год назад

Фото: Сергей Нестерцев

Не надо искать потаенный смысл там, где его нет. Этот BMW X7 xDrive 40i мощностью 380 л.с. выставлен на продажу по цене 15 900 000 руб. В смысле, «можем привезти». Хорошо, что ценник не в у.е., или «убитых енотах», как шутили в свое время

Не надо искать потаенный смысл там, где его нет. Этот BMW X7 xDrive 40i мощностью 380 л.с. выставлен на продажу по цене 15 900 000 руб. В смысле, «можем привезти». Хорошо, что ценник не в у.е., или «убитых енотах», как шутили в свое время

Фото: Сергей Нестерцев

Китайский автомобиль BAIC ВJ40 на стенде «Автотора». Представитель компании, нахваливая машину, говорил, что двигатель у него от SAAB, все откидывается-снимается-открывается, как на Jeep Wrangler, а 8-ступенчатая коробка-автомат производства ZF. Цена — всего 4,2 млн рублей. И доверительно добавил: так дешево, потому что первая партия продается без прибыли!

Китайский автомобиль BAIC ВJ40 на стенде «Автотора». Представитель компании, нахваливая машину, говорил, что двигатель у него от SAAB, все откидывается-снимается-открывается, как на Jeep Wrangler, а 8-ступенчатая коробка-автомат производства ZF. Цена — всего 4,2 млн рублей. И доверительно добавил: так дешево, потому что первая партия продается без прибыли!

Фото: Сергей Нестерцев

Полагаете, это «Италдизайн»? «Бертоне»? Нет, оригинальные китайские диски от компании ANHUI YOUHE TECH. Или тут не Европа, а глубинная российская стилистика «кованые решетки, ворота, ограды»?

Полагаете, это «Италдизайн»? «Бертоне»? Нет, оригинальные китайские диски от компании ANHUI YOUHE TECH. Или тут не Европа, а глубинная российская стилистика «кованые решетки, ворота, ограды»?

Фото: Сергей Нестерцев

В последний день выставки на некоторых стендах можно было купить какие-то экспонаты. Например, двигатель в сборе для легкого грузовика. Или тяжеленный подкатной домкрат. Видимо, тащить обратно в Китай — себе дороже

В последний день выставки на некоторых стендах можно было купить какие-то экспонаты. Например, двигатель в сборе для легкого грузовика. Или тяжеленный подкатной домкрат. Видимо, тащить обратно в Китай — себе дороже

Фото: Сергей Нестерцев

Этот стенд запомнился сиденьями для микроавтобусов. А еще тем, что представители компании ели плов из плошек, в то время как большая часть участников употребляла с помощью палочек китайскую еду из пластиковых коробочек

Этот стенд запомнился сиденьями для микроавтобусов. А еще тем, что представители компании ели плов из плошек, в то время как большая часть участников употребляла с помощью палочек китайскую еду из пластиковых коробочек

Фото: Сергей Нестерцев

MIMS 2023 занял практические весь «Экспоцентр» на Красной Пресне. Даже на беглый осмотр выставки уходило не меньше двух-трех часов. На следующий год яркое шоу должно повториться

MIMS 2023 занял практические весь «Экспоцентр» на Красной Пресне. Даже на беглый осмотр выставки уходило не меньше двух-трех часов. На следующий год яркое шоу должно повториться

Фото: Сергей Нестерцев

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Скорее всего, это объявление, в котором по-детски перепутаны буквы «И» и «N», — тонкий продукт маркетинга. Не тратим лишнее на рекламу. Все вкладываем в качество. Есть тут что-то вызывающее доверие. Так компьютерные мастера «живу рядом, беру недорого» стилизуют свои объявления на дверях подъездов под рукописные, будто не знают о существовании принтеров

Фото: Сергей Нестерцев

«Тут написано от А до Я, а на стенде одни только диски сцепления», — обратился корреспондент «Автопилота» к представителю компании. «Ну почему, еще корзины есть», — парировал тот

Фото: Сергей Нестерцев

Новый вариант поставки как бы оригинальных запчастей. Сделаны в Китае для производимых там немецких моделей. Эта, судя по этикетке, подходит для Audi A3. По такой же схеме предлагалась на выставке масло Castrol, сделанное в Турции

Фото: Сергей Нестерцев

Вот она, настоящая клиентоориентированность. Не надо учить китайский. Напротив, директор взял себе знакомое каждому россиянину имя Кеша

Фото: Сергей Нестерцев

Девушка-китаянка на отдыхе. Разница по времени у Москвы с Пекином — пять часов. Китайцы — основные хозяева стендов. Также было заметно много представителей турецких компаний

Фото: Сергей Нестерцев

Трудно сказать, какое отношение имеет надпись на куртке к именитому британскому бренду. Но таких примеров «созвучности» на выставке было множество. «Корейское моторное масло» из Калужской области или карданный бренд «Кардано» из Беларуси

Фото: Сергей Нестерцев

Девушек, рекламирующих продукцию, на выставке было немного. Однако кто-то видел живую носительницу слогана «без хорошей смазки не помогут ласки». О чем это она? О качественной синтетике?

Фото: Сергей Нестерцев

Без капотов, крыльев и дверей для популярных иностранных моделей массового производства Китай нас не оставит. С русским переводом пока неважно. На том же стенде надпись «Каба грузовика». Кабина?

Фото: Сергей Нестерцев

Это не мед из целебных алтайских трав или варенье из сибирских дикоросов, а автомобильные смазки из Турции. Что предлагается сделать посетителю? Понюхать? Раскатать пальцами? Оценить послевкусие?

Фото: Сергей Нестерцев

Переживаете, что ваша машина смотрится старомодно после того, как там, в Европе или Японии, провели ее рестайлинг или вовсе сменили поколение? С помощью китайских наборов можно обновить внешность. Но приготовьте сотни тысяч рублей

Фото: Сергей Нестерцев

Прорывной отечественный продукт от НАМИ. «Шасси электромотоцикла с силовой энергоустановкой». Данные согласное описанию: пиковая мощность — 140 кВт, максимальная скорость — свыше 200 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч — менее 4 с, запас хода — 200 км, будущее название — AURUS А как еще должен называться мотоцикл для эскорта? Не «Днепр» же

Фото: Сергей Нестерцев

Проект памятника Даниле Багрову на уличном стенде производителя автомобильного «аудио» марки «Урал». Из аннотации: «Данила Багров — киношный герой, художественный образ. Образ стержневого «нутра» для всех, кто верит в победу добра, правды над злом и ложью… Цель проекта: установить памятник в г. Санкт-Петербург!»

Фото: Сергей Нестерцев

Гагарин — еще одно «наше все» на стенде «Урала». Гагарин — не только человек в шлеме на обтекателе мотоцикла, но и очень громкая машина на базе «Бычка», установившая в 2021 году, как уверяет компания, мировой рекорд звукового давления — 180,3 дБ на частоте 38 Гц. Что, впрочем, может и не говорить о качестве звука. Как в присказке: «Голос у меня противный, зато громкий»

Фото: Сергей Нестерцев

Китайские турбины для наддувных двигателей. «Какие будут вопросы к представителю компании?» — спросил переводчик, парень славянской внешности. «Кто раньше попадет на Луну в следующий раз, китайские тайконавты или американские астронавты?» — «Не буду переводить, это не имеет отношения к делу»

Фото: Сергей Нестерцев

«Мероприятие, которое в конце августа прошло на Красной Пресне под названием MIMS-2002, напоминало международный автосалон не больше, чем барахолка напоминает супермаркет», — писало одно авторитетное российское автомобильное издание 21 год назад

Фото: Сергей Нестерцев

Не надо искать потаенный смысл там, где его нет. Этот BMW X7 xDrive 40i мощностью 380 л.с. выставлен на продажу по цене 15 900 000 руб. В смысле, «можем привезти». Хорошо, что ценник не в у.е., или «убитых енотах», как шутили в свое время

Фото: Сергей Нестерцев

Китайский автомобиль BAIC ВJ40 на стенде «Автотора». Представитель компании, нахваливая машину, говорил, что двигатель у него от SAAB, все откидывается-снимается-открывается, как на Jeep Wrangler, а 8-ступенчатая коробка-автомат производства ZF. Цена — всего 4,2 млн рублей. И доверительно добавил: так дешево, потому что первая партия продается без прибыли!

Фото: Сергей Нестерцев

Полагаете, это «Италдизайн»? «Бертоне»? Нет, оригинальные китайские диски от компании ANHUI YOUHE TECH. Или тут не Европа, а глубинная российская стилистика «кованые решетки, ворота, ограды»?

Фото: Сергей Нестерцев

В последний день выставки на некоторых стендах можно было купить какие-то экспонаты. Например, двигатель в сборе для легкого грузовика. Или тяжеленный подкатной домкрат. Видимо, тащить обратно в Китай — себе дороже

Фото: Сергей Нестерцев

Этот стенд запомнился сиденьями для микроавтобусов. А еще тем, что представители компании ели плов из плошек, в то время как большая часть участников употребляла с помощью палочек китайскую еду из пластиковых коробочек

Фото: Сергей Нестерцев

MIMS 2023 занял практические весь «Экспоцентр» на Красной Пресне. Даже на беглый осмотр выставки уходило не меньше двух-трех часов. На следующий год яркое шоу должно повториться

Фото: Сергей Нестерцев

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