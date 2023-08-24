Губернатор поднял темный вопрос

После провала проекта реконструкции уличного освещения Ульяновска (стоимостью в 1,5 млрд руб.) муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Горсвет», созданное накануне заключения контракта, могут вернуть обратно в МУП «Ульяновская городская электросеть» («УльГЭС»). Такое слияние рекомендовал провести губернатор региона Алексей Русских, указав на неэффективность работы руководства и необходимость провести аудит и других управленческих команд, поменяв неэффективные. Если слияние произойдет, это будет уже второе слияние «Горсвета» с «УльГЭС». Чиновники мэрии ситуацию не комментируют. Руководство «УльГЭС» готово выполнить задачу и решить проблемы освещения города. Однако депутаты обращают внимание на то, что дело не в слияниях и разделениях, а в кадрах и руководителях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото УльГЭС Фото: фото УльГЭС

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на аппаратном совещании раскритиковал работу мэрии Ульяновска по модернизации уличного освещения областного центра. «Не раз назывались разные сроки завершения проекта, но наведения порядка так и не произошло. Освещение как не работало, так и не работает»,— сказал губернатор, отметив, что «более трех месяцев руководство “Горсвета” не предпринимает реальных попыток разобраться в причинах и найти решение, а отделывается вялыми отговорками и попытками ввести всех в заблуждение». «Считаю, что необходимо принять жесткие кадровые решения и рассмотреть вопрос об объединении “УльГЭС” и бюджетного учреждения “Горсвет”»,— сказал господин Русских, добавив, что «вопрос — в кадрах», и «необходимо провести аудит всех управленческих команд муниципальных предприятий города на предмет их эффективности и при необходимости — заменить».

Мэр Ульяновска Александр Болдакин ответил губернатору неопределенно: что его предложение «будет рассмотрено».

Это не первое возвращение «Горсвета» в «УльГЭС». С марта 2005 года по 30 января 2014 года «Горсвет» уже существовал в форме муниципального унитарного предприятия (МУП), предприятие было прибыльным, без долгов. Но в 2013 году было принято решение объединить «Горсвет» с «УльГЭС», причины неизвестны. В конце декабря 2021 года по поручению главы города Дмитрия Вавилина было решено возродить «Горсвет», но уже в форме муниципального бюджетного учреждения в целях улучшения ситуации с освещением города. Директором сразу же был назначен прибывший из Тамбова, не имеющий электротехнического образования и опыта работы в этой сфере Михаил Чабан, который закончил тамбовский филиал Московского университета МВД по специальности «юриспруденция», работал в Тамбове помощником следователя, сотрудником УФСБ, а затем индивидуальным предпринимателем, занимавшимся оптовой торговлей парфюмерией. Наблюдатели обращают внимание на то, что в Тамбовской области руководителем ГКУ «Управление автомобильных дорог», а затем вице-губернатором с 2012 года по 2016 год работал Игорь Эдель, назначенный летом 2021 года заместителем губернатора Ульяновской области (в настоящее время арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере). В УФСБ Тамбовской области до сентября 2021 года служил и первый заммэра Ульяновска Дмитрий Зверев, назначенный заместителем главы города в декабре 2021 года.

Характерно, что в 2011 году, накануне первого слияния «Горсвета» и «УльГЭС», мэрия Ульяновска выходила на гордуму с предложением о приватизации «УльГЭС». В мае 2022 года администрация города опять выдвинула предложение о включении УМУП «УльГЭС» в программу приватизации, с которым согласились депутаты гордумы.

Проблемы с освещением улиц города, о которых говорил губернатор, обострились весной этого года, когда велись работы по модернизации уличного освещения Ульяновска по муниципальному контракту стоимостью в 1,5 млрд руб. по системе лизинга. Конкурс был объявлен вскоре после официального создания МБУ «Горсвет». Подрядчиком по контракту стало АО «Сбербанк Лизинг», субподрядчиком — ростовское ООО «Энергосервис». В ходе модернизации стали постоянно возникать проблемы с уличным освещением в разных концах города, когда в полной темноте оставались целые улицы и кварталы. Предполагалось, что модернизация освещения будет завершена в мае этого года, но этого не случилось. Глава города Александр Болдакин обещал устранить все неполадки к середине июня, однако и этого не случилось. Проблемы с освещением на многих улицах города продолжаются до сих пор.

11 августа по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере при оказании услуг по модернизации уличного освещения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Прокуратура обращала внимание на то, что контракты заключались без прохождения конкурентных процедур, а «в результате некачественно подготовленного ТЗ и отсутствия светового расчета положительный эффект закупки не достигнут, запроектировано то, что не работает».

Выяснить позицию городской власти по поводу слияния «Горсвета» и «УльГЭС», а также сроки возможного объединения не удалось — мэр Ульяновска Александр Болдакин и его первый зам Дмитрий Зверев были по своим телефонам недоступны.

Директор «УльГЭС» Муртазали Гитинасулов сказал «ЪВолга», что пока ему мэр «поручений не давал», но заметил, что «в последние 10 лет никто проблемами уличного освещения не занимался». «Но у нас есть дорожная карта, есть программа, чем заниматься, а заниматься в первую очередь надо персоналом. Мы — профессионалы и поставленную губернатором задачу, естественно, будем на 100% выполнять»,— сказал руководитель «УльГЭС».

Зампред гордумы, член профильного комитета Денис Седов сказал «ЪВолга», что «с учетом слияния» он будет настаивать на исключении «УльГЭС» из программы приватизации. В то же время возвращение «Горсвета» в «УльГЭС» он считает логичным, поскольку «смежные функции будет легче выполнять, да и эффект масштабности никто не отменял».

Иного мнения бывший руководитель «УльГЭС», депутат заксобрания Сергей Шерстнев, пояснивший «ЪВолга», что «эффективнее, когда уличное освещение обслуживается отдельным бюджетным предприятием», потому что эту работу невозможно включить в тариф «УльГЭС» — «она должна финансироваться из бюджета, а в ситуации нехватки бюджетных средств это ляжет дополнительным бременем на сетевую компанию». «Проблема в кадрах. Когда создавали “Горсвет”, вместо положенных 70 электромонтеров было заложено в штате значительно меньше. А дилетантов не признает любая отрасль»,— сказал депутат.

Председатель комитета заксобрания по строительству, транспорту и энергетике Дмитрий Грачев подчеркивает, что «такие разделения на отдельные структуры чаще бывают связаны с каким-то проектом под освоение серьезных средств», и «никакого качества разделение не принесло». «Дело не в слияниях и разделениях, а в кадрах и руководителях. Пока никакие новые назначенцы не осуществили нигде серьезного прорыва. И правильно сказал губернатор о необходимости аудита управленческих команд»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск