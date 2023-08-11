В Ульяновске возбудили уголовное дело из-за проблем с уличным освещением

В Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере при оказании услуг по модернизации уличного освещения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Как информирует ведомство, прокуратура Ленинского района Ульяновска при проведении проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок установила, что «руководство иногородней коммерческой организации, заключив в ноябре 2022 года с управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации областного центра муниципальный контракт на оказание услуг по модернизации уличного освещения, не обеспечило соответствие освещенности на автомобильных дорогах действующим нормативам и стандартам». В материалах проверки отмечается, что речь идет о контракте на сумму более 1,5 млрд руб., который был заключен 15 ноября 2022 года Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска с АО «Сбербанк Лизинг» об оказании услуг финансовой аренды (лизинга) светильников, АСУНО, модулей светодиодных, автоматизированных рабочих мест (АРМ) диспетчера, сервера, включая другие услуги, в целях модернизации уличного освещения. Источник финансирования — бюджет Ульяновска. Субподрядчиком по этому контракту по договору с АО «Сбербанк-Лизинг» выступало ООО «Энергосервис», которое непосредственно и выполняло услуги по модернизации уличного освещения. Контракты заключались без прохождения конкурентных процедур, которые требуются по закону 44-ФЗ.

Как отмечают в прокуратуре, проверка показала, что при исполнении контракта не были обеспечены нормативы освещенности на автомобильных дорогах Ульяновска, и это не было выявлено управлением дорожного хозяйства. Кроме того, выявлено, что поставленное оборудование не соответствует условиям контракта и предусмотренным контрактом техническим характеристикам.

По словам и.о. прокурора Ленинского района Виктора Нагорного, расследование коснется всей цепочки взаимоотношений и будет дана правовая оценка действиям каждого из участников — управления дорожного хозяйства, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Энергосервис». «В результате некачественно подготовленного ТЗ и отсутствия светового расчета положительный эффект закупки не достигнут, запроектировано то, что не работает», — отметил господин Нагорный.

Предполагалось, что модернизация освещения будет завершена в мае этого года, однако этого не случилось. Более того, многие улицы города остались вообще без света. Глава города Александр Болдакин обещал все устранить все неполадки к середине июня, однако и этого не случилось. Проблемы с освещением на многих улицах города продолжаются до сих пор.

Сергей Титов, Ульяновск