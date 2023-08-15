Всемирная отзывчивость газа

Цены на газ в Европе превысили $450 за 1 тыс. кубометров на фоне перебоев в энергосистеме Бразилии и опасений сокращения предложения СПГ из-за забастовок на заводах в Австралии. За день цены выросли на 15%, их также подталкивает вверх жаркая и безветренная погода в ЕС. Но эксперты считают эти факторы временными и уверены, что фундаментальных причин для долгосрочного подорожания газ нет, учитывая высокие запасы в хранилищах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuriko Nakao/File Photo, Reuters Фото: Yuriko Nakao/File Photo, Reuters

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF 15 августа резко выросла, за день увеличившись на 16%, до €40 за MВт•ч (около $462 за 1 тыс. кубометров), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Таким образом, по итогам торгов биржевые цены второй раз с начала месяца превысили $450 за 1 тыс. кубометров.

Непосредственной причиной роста цен, видимо, стала крупная авария в энергосистеме Бразилии, которая затронула почти все штаты страны кроме Рораймы. В ходе пика отключений из системы выпало 16 ГВт мощности, однако большая часть электростанций восстановила работу в течение дня. Тем не менее север и северо-восток страны пока не полностью запитаны. Причина аварии пока неизвестна. Основу энергетики страны составляют гидроэлектростанции (более 75% выработки), поэтому в случае перебоев в их работе или засухи Бразилия обычно резко увеличивает закупки СПГ, чтобы покрыть дефицит энергии за счет газовых электростанций. Подобная ситуация наблюдалась, в частности, в 2021 году, когда Бразилия увеличила импорт СПГ в три раза, до 7 млн тонн.

Цены на газ в Европе из-за сокращения поставок российского сырья теперь крайне зависят от динамики мирового рынка СПГ и поэтому весьма волатильны.

На прошлой неделе они уже повысились из-за угрозы забастовок на СПГ-заводах в Австралии. «Недавние решения австралийского трудового регулятора увеличивают вероятность остановки некоторых СПГ-проектов, что и создает давление на цены»,— отмечает глава Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. В частности, ведомство 14 августа разрешило провести забастовку на платформе Wheatstone компании Chevron, если рабочие проголосуют за такой шаг. Также она может начаться на платформах Woodside Energy.

Вторым фактором роста цен, по мнению эксперта, является восстановление спроса в Китае. В то же время, говорит господин Кондратьев, спрос в Восточной Азии может быть не очень устойчивым, так как добыча угля в Китае остается на сверхвысоких уровнях.

Помимо этого, цены вверх толкает аномальная жара в Европе, добавляет замглавы ФНЭБ Алексей Гривач.

Например, в Берлине температура превышает 30°С. В таких условиях растет спрос на электричество на фоне активного использования кондиционеров. Также во время жары обычно стоит безветренная погода, что ограничивает возможности возобновляемой энергетики. Температура воздуха в Европе на наступившей неделе, как ожидается, будет самой высокой с начала июля.

При этом, по мнению Алексея Гривача, эти факторы являются временными, а фундаментальных причин для длительного сохранения цен на высоких уровнях нет. «Газовые хранилища заполнены, спрос в промышленности убит, новых проблем с предложением тоже не наблюдается»,— говорит эксперт. Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы на этой неделе могут достигнуть 90% — такого уровня Еврокомиссия изначально планировала достичь к началу сезона отбора в октябре. А с учетом того, что закачка в большинстве стран ЕС может идти до ноября, запасы почти наверняка достигнут 100%. На этом фоне европейские трейдеры начали активно закачивать газ в ПХГ, расположенные на западной Украине.

В свою очередь Сергей Кондратьев отмечает, что изменить ситуацию может холодная зима в Северном полушарии, а также сокращение предложения СПГ в случае аварий или иных форс-мажоров.

Ольга Мордюшенко