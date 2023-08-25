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Полосатый кейс

«Зенит» в предстоящем туре РПЛ попробует остановить лидера турнира

В субботу, 26 августа, «Зенит» примет на «Газпром Арене» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» — одного из лидеров турнира. Команда Сергея Семака имеет шанс обойти в турнирной таблице очередного соперника, как обошла в прошлом туре «Спартак», выиграв в Москве 3:1. Но в игре с «Уралом» придется применить совсем другие козыри.

Апрель 2023 г. Россия, Санкт-Петербург Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 21-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Газпром Арена»

Апрель 2023 г. Россия, Санкт-Петербург Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 21-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Апрель 2023 г. Россия, Санкт-Петербург Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. 21-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Команда из Екатеринбурга хорошо начала сезон — еще ни разу не проиграла в РПЛ, наряду с «Краснодаром». С ним «Урал» и делит первенство в турнирной таблице: у команд по 13 очков. На счету «шмелей», как называют игроков «Урала» за полосатую форму,— победы над ЦСКА (2:1), «Оренбургом» (2:0), «Спартаком» (3:2) и «Балтикой» (1:0). Есть одна ничья — в матче с «Пари НН» (0:0).

Сила «Урала» — в сыгранности команды и умелых действиях главного тренера Виктора Гончаренко, когда-то не без успеха тренировавшего ЦСКА. Кстати, его очень ценит Сергей Семак. Накануне дуэли с екатеринбуржцами главный тренер «Зенита» признался, что с большим уважением относится к Гончаренко как к человеку и тренеру. Секрет успешных выступлений «Урала», по мнению Семака,— хорошие действия во всех компонентах. Поэтому «Зенит» ждет «очень сложный матч».

Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли «Спартак» в Москве. И выглядело это эффектно. Понравилось многим футбольным гурманам. Правда, надо заметить, «Зенит» добыл победу 3:1, играя на контратаках. Гости нанесли по чужим воротам три удара — и все оказались точными. Удивительная результативность. Хотя «Зенит» показывает ее с начала сезона: для побед ему хватает тех немногих моментов, которые он создает. Так, например, было в стартовом матче турнира против «Пари НН», который петербуржцы выиграли 2:0, нанеся два удара в створ.

Просто в этом сезоне не так надежно действует оборона, где большие перемены. Сейчас травмированы Родригао и Дмитрий Чистяков — основные центральные защитники прошлого сезона. Пришел новый игрок — Страхиня Эракович. В матче против «Спартака» Семак нашел победный рецепт, укрепив как раз защитные редуты: там вышли пять защитников, двое из которых должны, согласно схеме, сновать по бровкам.

В матче против «Урала» зенитовцам понадобятся другие умения: команда Гончаренко сама играет от обороны. За счет этой тактики она одолела в этом чемпионате «Спартак». Петербуржцам предстоит взламывать оборонительные редуты хорошо организованного соперника на глазах у своих болельщиков, требующих зрелища. Как это непросто, показала недавняя домашняя игра с «Факелом». «Зенит» выиграл 2:0, но с большим трудом. Зато в случае победы сине-бело-голубые вернут себе лидирующее положение в чемпионате России. Так что стимул набрать три очка у них будет большой.

После игры с командой из Екатеринбурга игрокам «Зенита» придется снова ехать в Москву — там их ждет дуэль с ЦСКА. Дальше в чемпионате России наступит пауза, связанная с тем, что сборная России соберется для проведения товарищеских матчей и просто для того, чтобы не забыли, что такая команда существует. Вчера тренерский штаб сборной объявил расширенный список игроков, которые могут быть вызваны на сентябрьский сбор. Среди них три футболиста «Зенита»: вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев, нападающий Иван Сергеев.

Радует появление в этом списке Кержакова. Все же тренеры сборной, одновременно работающие в «Ростове» (речь о Валерии Карпине и тренере вратарей Виталии Кафанове), не жаловали его, отдавая предпочтение голкиперу донской команды Сергею Песьякову и другим. Но в последних матчах РПЛ «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» 1:5 и «Сочи» 0:4. Так что Песьякова главный тренер сборной России решил на сбор даже не вызывать. А Кержаков в воротах «Зенита» очень хорошо выглядит на старте сезона. Так что его включение в список кандидатов оправдано. Даже несмотря на то, что Валерий Карпин больше доверяет в сборной, как и в «Ростове», молодым, а голкиперу «Зенита» минувшей зимой исполнилось 36 лет.

Кирилл Легков

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