Первокассники

Приближение учебного года и делового сезона способствовало росту посещаемости торгцентров Москвы и Санкт-Петербурга. За счет снижения конкуренции после ухода западных сетей позитивный эффект от притока покупателей для российских ритейлеров оказался достаточно ощутимым — им удалось нарастить продажи на 20–35%. Но эта тенденция вряд ли будет продолжительной. Покупатели стали рациональнее, а экономическая ситуация не способствует росту потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На неделе 14–20 августа показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах Москвы увеличился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 2%. Такие данные приводят в Focus Technologies. Однако по сравнению с допандемийным 2019 годом сокращение остается значительным: в Москве — на 23%, в Петербурге — на 23%. Но несмотря на это, текущую ситуацию, учитывая новую волну кризиса, аналитики называют положительной. Они ожидают, что приток покупателей в торгцентры продолжится еще несколько недель. Период перед началом делового сезона и учебного года традиционно считается показательным для рынка торговой недвижимости.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев поясняет, что общий рост Mall Index достигается благодаря возвращению потребителей в крупные торгцентры, где стали открываться новые магазины после ухода ряда международных брендов. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что крупные торговые объекты в Москве фиксируют прирост трафика на уровне 4–5% к прошлому году. Она рассчитывает, что в ближайшие выходные динамика будет значительно выраженной.

На этой неделе число покупателей действительно стало заметно расти, говорит президент сети Baon Илья Ярошенко. Эксперт рассчитывает, что текущий период по выручке будет на 20% лучше прошлогоднего. Это обусловлено не только посещаемостью, но и достаточно хорошей конверсией, когда посетитель магазина совершает покупку: за год она выросла на 25%. «Наладились логистика и финансовые потоки, в результате чего новая коллекция поступила в магазины раньше, чем в прошлом году. Это способствует росту среднего чека и маржинальности»,— поясняет эксперт.

Директор по маркетингу бренда «Котофей» Андрей Капуста заметил увеличение конверсии на 5% за год, связывая это, в частности, с расширением ассортимента. Директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров говорит об увеличении за год на 20% оборотов у ритейлеров, продающих одежду, товары для спорта и развлечений. В категории бытовой техники и электроники динамика составила 35%, добавляет эксперт.

Но участникам рынка не стоит ждать возврата посещаемости на уровень 2019 года, уверена Марина Малахатько. «Во-первых, растут онлайн-продажи, во-вторых, растет инфляция. К тому же сохраняется общая неопределенность в экономике»,— перечисляет эксперт. Руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Татьяна Дивина прогнозирует снижение потребительской активности до конца этого года. Из-за срочного повышения ЦБ ключевой ставки потребители, по ее словам, могут «сместить фокус с розничных трат на накопления». Руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин тоже не ждет высоких результатов в ритейле осенью: «Российский потребитель стал более рациональным».

В то же время, по словам госпожи Дивиной, в конце сентября может происходить «технический рост» посещаемости торгцентров из-за низкой базы прошлого года, когда на рынок давило решение властей о частичной мобилизации. Гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин рассчитывает, что продажи будут спокойными. Несмотря на то что общая динамика рынка может оставаться сдержанной, управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предполагает, что у отдельных ритейлеров в сегменте одежды и обуви продажи сохраняют выраженную позитивную динамику за счет замещения ими ушедших из страны брендов.

Александра Мерцалова, Алина Савицкая