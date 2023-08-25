Бухгалтера осудили в одиночестве

В Краснодаре суд признал главного бухгалтера ООО «Черномор-НефтеСтрой (ЧНС)» Надежду Повольнову в мошенничестве с кредитными средствами Россельхозбанка на сумму 520 млн руб. Приговором установлено, что в 2020 году главбух Повольнова совместно с другими лицами организовала получение кредита по подложным документам, после чего средства были похищены. Сообщники бухгалтера на скамью подсудимых пока не сели, их деяния расследуют отдельно.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Первомайский райсуд Краснодара приговорил к трем годам лишения свободы условно главного бухгалтера ООО «Черномор-НефтеСтрой (ЧНС)» Надежду Повольнову, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Госпожа Повольнова признана виновной в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), потерпевшим в деле является Россельхозбанк, ущерб кредитной организации составил 520 млн руб.
ООО «Черномор-НефтеСтрой» было зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году украинским предпринимателем Русланом Поветкиным.
Судом установлено, что в августе 2020 главбух компании ЧНС Надежда Повольнова, действуя в сговоре с другими лицами, обратилась в Россельхозбанк с заявкой на открытие кредитной линии. По версии обвинения, заемщики не имели намерений выполнять обязательства по выплате и обслуживанию кредита. Чтобы продемонстрировать финансовую устойчивость ООО «Черномор-НефтеСтрой», представители компании изготовили и предоставили в банк подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, якобы заключенные с крупным заказчиком. Банк одобрил выдачу кредита и перечислил средства на счет ЧНС, после чего Надежда Повольнова и ее сообщники обратили средства в свою пользу.
Противоправную деятельность предпринимателей выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе следствия и суда Надежда Повольнова свою вину признала, но отказалась от дачи показаний. Дело в отношении других подозреваемых выделено в отдельное производство, отмечает объединенная пресс-служба судов Кубани. Подробности расследования, в том числе фамилии подозреваемых, в правоохранительных органах не сообщают.
Информация о деятельности Руслана Поветкина впервые появилась в российских СМИ в апреле 2021 года после его пресс-конференции в Краснодаре, где он рассказал о ситуации в нефтяной отрасли. Тогда господин Поветкин был представлен как украинский миллионер, однако в открытых источниках нет никаких сведений о его бизнес-проектах на Украине.
В августе 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Руслана Поветкина банкротом с задолженностью свыше 1 млрд руб. (поручительства перед несколькими банками по кредитам его компании).
Финансовый управляющий господина Поветкина Сергей Полионов сообщил «Ъ-Юг», что за время процесса он ни разу не видел предпринимателя. В материалах арбитражного суда указано, что на заседания суда Руслан Поветкин не ходит. По неофициальной информации, бизнесмен находится на Украине.