Бухгалтера осудили в одиночестве

В Краснодаре суд признал главного бухгалтера ООО «Черномор-НефтеСтрой (ЧНС)» Надежду Повольнову в мошенничестве с кредитными средствами Россельхозбанка на сумму 520 млн руб. Приговором установлено, что в 2020 году главбух Повольнова совместно с другими лицами организовала получение кредита по подложным документам, после чего средства были похищены. Сообщники бухгалтера на скамью подсудимых пока не сели, их деяния расследуют отдельно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первомайский райсуд Краснодара приговорил к трем годам лишения свободы условно главного бухгалтера ООО «Черномор-НефтеСтрой (ЧНС)» Надежду Повольнову, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Госпожа Повольнова признана виновной в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), потерпевшим в деле является Россельхозбанк, ущерб кредитной организации составил 520 млн руб.

ООО «Черномор-НефтеСтрой» было зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году украинским предпринимателем Русланом Поветкиным.

Судом установлено, что в августе 2020 главбух компании ЧНС Надежда Повольнова, действуя в сговоре с другими лицами, обратилась в Россельхозбанк с заявкой на открытие кредитной линии. По версии обвинения, заемщики не имели намерений выполнять обязательства по выплате и обслуживанию кредита. Чтобы продемонстрировать финансовую устойчивость ООО «Черномор-НефтеСтрой», представители компании изготовили и предоставили в банк подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, якобы заключенные с крупным заказчиком. Банк одобрил выдачу кредита и перечислил средства на счет ЧНС, после чего Надежда Повольнова и ее сообщники обратили средства в свою пользу.

Противоправную деятельность предпринимателей выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе следствия и суда Надежда Повольнова свою вину признала, но отказалась от дачи показаний. Дело в отношении других подозреваемых выделено в отдельное производство, отмечает объединенная пресс-служба судов Кубани. Подробности расследования, в том числе фамилии подозреваемых, в правоохранительных органах не сообщают.

Информация о деятельности Руслана Поветкина впервые появилась в российских СМИ в апреле 2021 года после его пресс-конференции в Краснодаре, где он рассказал о ситуации в нефтяной отрасли. Тогда господин Поветкин был представлен как украинский миллионер, однако в открытых источниках нет никаких сведений о его бизнес-проектах на Украине.

В августе 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Руслана Поветкина банкротом с задолженностью свыше 1 млрд руб. (поручительства перед несколькими банками по кредитам его компании).

Финансовый управляющий господина Поветкина Сергей Полионов сообщил «Ъ-Юг», что за время процесса он ни разу не видел предпринимателя. В материалах арбитражного суда указано, что на заседания суда Руслан Поветкин не ходит. По неофициальной информации, бизнесмен находится на Украине.

Анна Перова, Краснодар