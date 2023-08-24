На выборах в Чувашии вводят дистанционное электронное голосование

В Чувашии на выборах этого года, которые пройдут 8-10 сентября, впервые будет внедрена система дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

По его словам, в Чувашии дистанционно готовы голосовать 14% избирателей, или более 2,4 тыс. человек. Доля таковых значительно больше, чем в целом по России, которая составляет лишь 3,18%.

«Уровень контроля электронного голосования обеспечит защиту и учет каждого голоса, безопасность персональных данных»,— заверил глава республики.

В Чувашии в этом году пройдут довыборы в местные органы власти: предстоит выбрать 15 муниципальных депутатов в городе Алатырь, Аликовском, Козловском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Чебоксарском, Ядринском и Янтиковском округах.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"