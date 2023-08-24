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Коммерсантъ FM
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Губернатор Шапша сообщил о наркотическом опьянении у виновника ДТП на остановке

Водитель, который сегодня, 24 августа, сбил пешеходов на остановке в Калуге, был в состоянии наркотического опьянения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«В отношении водителя, виновника страшного ДТП, возбуждено уголовное дело. Расследовать будет Следственный комитет Калужской области. Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание»,— написал господин Шапша в Telegram.

Сегодня около 13:43 водитель врезался в остановку в районе дома №11 на улице Кирова в Калуге. По данным МВД, в ДТП пострадали 11 человек. Среди них — трехлетний ребенок и двое подростков 15 и 16 лет. Мужчина не имел права управлять автомобилем, поскольку в апреле его лишили водительского удостоверения. Причиной лишения также стало вождение в состоянии наркотического опьянения.

Милена Костерева

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