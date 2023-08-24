В Калуге водитель врезался в остановку, 10 человек пострадали

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в столице региона произошло ДТП. Водитель въехал в толпу людей на тротуаре. Как уточнили в МВД Калужской области, водитель не справился с управлением и врезался в остановку. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Один человек, по информации губернатора, в тяжелом состоянии. По данным МВД, мужчина был лишен водительских прав.

«Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме»,— сообщил детали глава региона в Telegram. По словам министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко, на месте работают 15 бригад скорой медицинской помощи.

Согласно сообщению МВД, ДТП произошло около 13:43 в районе дома №11 на улице Кирова. Управлявший автомобилем мужчина, по данным ведомства, был лишен водительских прав. «По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт»,— говорится в сообщении МВД. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев ДТП сообщил, что мужчина был сильно пьян.