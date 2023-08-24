Сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин пропал в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивают одного из основателей легендарной рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина. 63-летний музыкант ушел из дома 22 августа. О его местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Об этом говорится в сообщении, размещенном поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карточку музыканта Андрея Шаталина в социальных сетях разместил поисковой отряд «ЛизаАлерт»

Фото: @lizaalert_piter Карточку музыканта Андрея Шаталина в социальных сетях разместил поисковой отряд «ЛизаАлерт»

Фото: @lizaalert_piter

В поисковой карточке указано, что мужчина был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки. На голове у него была зеленая кепка, с собой — черный зонт. Из примет отмечается худощавое телосложение, рост 175 см, зеленые глаза и борода.

В 1980 году Андрей Шаталин поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Тогда же он создал группу «Демокритов колодец». В 1983 году вместе со Святославом Задерием создал группу «Алиса», в составе которой записал 11 пластинок. В конце 2003 года, вслед за релизом альбома «Сейчас позднее, чем ты думаешь», он покинул группу и занялся электронной музыкой.

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