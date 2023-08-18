Поисковики сообщили о гибели куратора петербургского кинофестиваля «Послание к человеку»

Киновед и куратор крупных российских кинофестивалей, включая «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, Алексей Медведев найден мертвым в Московской области. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили поисковики из отряда «Лиза Алерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким»,— говорится на сайте отряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал Cinepromo.ru Фото: Портал Cinepromo.ru

Алексей Медведев проживал в городе Мытищи (Московская область). Он перестал выходить на связь с 21 июля. Об этом в социальных сетях рассказала его супруга Наталья, а также продюсер Наталия Пылаева.

Опознания на момент публикации еще не было. Причины гибели также неизвестны.

Алексей Медведев родился в 1969 году. Он обучался на химическом факультете МГУ и во ВГИКе. Работал журналистом, с начала 2000-х занимается организацией международных кинофестивалей. В разные годы был программным директором кинофестивалей 2morrow (2007 — 2009), «Зеркало» (2011) и «Послание к человеку».

Андрей Кучеров

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