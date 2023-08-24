В Петербурге пропал сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

В Санкт-Петербурге без вести пропал сооснователь и бывший гитарист рок-группы «Алиса». Карточку музыканта в социальных сетях разместил поисковой отряд «ЛизаАлерт». По информации волонтеров, музыкант вышел из дома 22 августа и до сих пор его местоположение неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @lizaalert_piter Фото: @lizaalert_piter

В поисковой карточке сказано, что мужчина был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки. На голове у него была зеленая кепка, с собой — черный зонт. Из примет отмечается худощавое телосложение, рост 175 см, зеленые глаза и борода.

Андрей Шаталин родился в 1960 году в Красноярске. В 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, где создал группу «Демокритов колодец». В 1983 году стал одним из основателей группы «Алиса», в составе которой участвовал в записи 11 альбомов — «Черная метка», «Jazz», «Дурень», «Солнцеворот» и других.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург