Культура замены

Концертная афиша Зальцбургского фестиваля в этом году богата не только событиями, но и заменами. Насколько влияют они на споры вокруг фигуры интенданта фестиваля Маркуса Хинтерхойзера, выяснял Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удержать пост до положенного по контракту 2026 года становится для Маркуса Хинтерхойзера все более сложной задачей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Удержать пост до положенного по контракту 2026 года становится для Маркуса Хинтерхойзера все более сложной задачей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кажется, будто в 82 года нельзя дирижировать с прежней энергией, как в молодости. Но у хороших дирижеров, говорил в свое время Рихард Штраус, все силы уходят на репетиции, там совершается основная работа, а концерт лишь представление уже сделанного. Два вечера оркестра Le Concert des Nations на Зальцбургском фестивале лишний раз это подтверждали. 82-летний Жорди Саваль — день рождения он отметил как раз во время фестиваля — дирижировал симфониями Бетховена без привычного блеска и грома, но так, словно слушают его современники композитора. Концерты, включавшие Третью, Пятую, Шестую и Седьмую симфонии, можно в каком-то смысле назвать рабочими, будничными — Бетховен здесь наследник и продолжатель, делатель, а не глашатай. Гайдн и поздний Моцарт для Саваля собеседники, а не памятники, собственный опыт аутентиста сказывается на звуке. В Траурном марше Героической симфонии соло на гобое исполняет, например, известный мастер барочной музыки Паоло Грацци — так человеческая драма разворачивается одновременно как часть мирового музыкального ландшафта, ничего не забывающей музыкальной истории.

Хотя в историю, кажется, ушла и пандемия, замены музыкантов все же никуда не делись. Концертная программа Зальцбурга как никогда полна замен в последнюю минуту — все они досадны, иные обидны, но ни одна не выглядит роковой. Сначала Франц Вельзер-Мёст из-за болезни не смог продирижировать «Макбетом», его удачно заменил Филипп Жордан. К концертам с Венским филармоническим оркестром Вельзер-Мёст собирался восстановиться, но не смог, в последнюю минуту на помощь пришел Дэниел Хардинг. Маркус Хинтерхойзер тоже по состоянию здоровья вышел из проекта с Маттиасом Гёрне, объединявшего Малера и Шостаковича,— предыдущие выступления пианиста и баритона всегда оказывались событиями. Сейчас дело закончилось заменой программы: Гёрне исполнял песни Шуберта — психологически выверенно, музыкально безупречно. Ему аккомпанировал его постоянный «соавтор» Александр Шмальц, выступавший еще с легендарными Петером Шрайером и Эдитой Груберовой. Шмальц не просто тонкий знаток Шуберта, по просьбе того же Гёрне он делает переложения песен для оркестра — их исполняет, например, Берлинский филармонический оркестр

Затем Игорь Левит заменил Марту Аргерих в концерте с Даниэлем Баренбоймом и, как и Гёрне со Шмальцем, восхитил зал и критиков. Составлением концертных программ интендант фестиваля Маркус Хинтерхойзер занимается сам; идеальная раскупаемость билетов этим летом доказывает, что публика его выбор ценит. Иное дело критики: все чаще Хинтерхойзер оказывается под огнем обвинений, которые повторяются почти без вариаций, но выглядят странными не только поэтому.

Больше других раздражены зальцбургским интендантом соседи — немецкая пресса. Но никто не связывает это с новым президентом фестиваля немкой Кристиной Хаммер, предстоящими в неопределенном будущем выборами нового худрука или событиями вроде падения продаж в соседнем Байрейте.

В полемике вокруг фестиваля появился и политический акцент — в правительство Зальцбурга вошли правые популисты, кто-то из актеров потребовал публичного комментария, причем во время церемонии открытия.

Хинтерхойзер логично отказался от таких демонстраций, предложив заниматься искусством на сцене, а не баталиями на словах,— это вызвало нервную реакцию и подозрение в неустойчивости фестивального корабля в целом.

Хинтерхойзера упрекают в работе с ограниченным числом оперных постановщиков — Кшиштоф Варликовский, Саймон Стоун и Мартин Кушей, не говоря уже о Кристофе Марталере, и впрямь не в первый раз работают в Зальцбурге. Но круг режиссеров в опере ограничен, а попытки задействовать коллег из драматического театра не всегда успешны; с другой стороны, трудно найти профессию специфичнее, чем оперный режиссер, и нелепо ожидать революционных потрясений или хотя бы ярких находок каждый сезон.

Другие претензии касаются России в целом и Теодора Курентзиса в частности. Российских исполнителей на фестивале много, но что же делать, если пианистическая школа всегда была выдающейся, а певцы тоже не обделены голосами? После весны прошлого года от многих требуют публичных заявлений; в итоге на фестивале нет в этом году ни Валерия Гергиева, ни Анны Нетребко, но Курентзис со своим новым оркестром и хором Utopia по-прежнему в афише. Концертные исполнения «Королевы индейцев» Пёрселла с ограниченной, но впечатляющей режиссурой Питера Селларса проходили при переполненных залах и заканчивались овациями. Рецензенты же предпочитают обсуждать степень дистанцирования Курентзиса от российской власти, финансирование его петербургского оркестра со стороны ВТБ и то, почему Хинтерхойзер, в отличие от других европейских интендантов, продолжает с ним сотрудничать.

Никто не задается вопросом, почему Курентзис при этом пятый год успешно руководит оркестром SWR в Карлсруэ и получает зарплату от немецкого государства. С оркестром выступают многие известные дирижеры и солисты, от Пабло Эраса-Касадо до Инго Метцмахера, так что говорить о неприятии коллегами заведомо не приходится.

Три предыдущих интенданта Зальцбурга — Петер Ружичка, Юрген Флимм и Александр Перейра — ушли досрочно. У каждого были свои причины, но в целом трудности руководства самым богатым фестивалем в мире понятны: желающих много, способных долго нести груз — единицы. Когда в искусство пытаются примешать идеологию там, где это не нужно, наступает неловкая пауза. Хорошо, что всегда есть музыка, чтобы ее заполнить.