Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Связь времен вымели метлой

Концерты на фестивале в Зальцбурге

Все в концертной программе Зальцбургского фестиваля напоминает о стабильности в нестабильном мире: от Генри Пёрселла до Альфреда Шнитке, от Григория Соколова до Патриции Копачинской. Слушал Алексей Мокроусов.

Патриция Копачинская (в центре) выступала в Зальцбурге с программой то пародийно-шутливой, то откровенно ернической

Патриция Копачинская (в центре) выступала в Зальцбурге с программой то пародийно-шутливой, то откровенно ернической

Фото: Marco Borrelli / SF

Патриция Копачинская (в центре) выступала в Зальцбурге с программой то пародийно-шутливой, то откровенно ернической

Фото: Marco Borrelli / SF

Красный диван в центре сцены, цветы, банки и бутылки на стульях, торшер и пианино, кто-то в позе лотоса сидит на полу, вокруг бродят люди с пылесосом и веником. Меньше всего это похоже на начало концерта. Долго пылесосят и подметают не случайно: скрипачка Патриция Копачинская всегда играет босиком, но даже на ее концертах редко дирижируют метлой. Ритмичные движения уборщицы переходят в движения дирижера, палка с тряпкой превращается в дирижерскую палочку. Для «Living Room Music» («Музыка гостиной») Джона Кейджа это достойное начало, но не финал: произведение исполняется на протяжении всего вечера. Между его частями размещается вся программа, то пародийно-шутливая, то откровенно ерническая. Здесь опусы и Шнитке, и самой Копачинской, выступающей как композитор под псевдонимом Пэткоп, Мендельсон, Моцарт и звучащие под занавес фрагменты «Гран макабра» Лигети, главной абсурдистской оперы ХХ века, чье название не очень удачно переведено у нас как «Великий Мертвиарх». Так Копачинская, которая и поет, и дирижирует и которой давно тесно в амплуа скрипачки, воздала должное главному персонажу концертов этого года Дьёрдю Лигети (1923–2006) и совпала со сквозной темой Зальцбургского фестиваля этого года.

Вообще-то интендант фестиваля Маркус Хинтерхойзер не любит девизов. Но эпиграф, «направление для размышлений» у нынешнего фестиваля есть — это цитата из «Гамлета», которой Хинтерхойзер начинает предуведомление к программе. Фраза «the time is out of joint», «распалась связь времен», как известно, в переводах звучит по-разному, от пастернаковского «порвалась дней связующая нить» до лаконичного варианта Анны Радловой «век вывихнут».

Немногих можно поставить в один ряд с Лигети, ведь немногие столь же интенсивно, как он, размышляли о природе времени как в литературных текстах, так и в творчестве. Покинув Венгрию в 1956 году, Лигети прожил несколько жизней. Он увлекался электронной музыкой, дружил с Штокхаузеном, развивал особую технику полифонической композиции, известную как микрополифония, писал отличные музыковедческие статьи, судился, а затем сотрудничал со Стэнли Кубриком, который использовал его произведения и в «Космической одиссее», и в «Сиянии», и в последней ленте «С широко закрытыми глазами». При этом, в отличие от Шнитке, с которым его роднила любовь к музыке прошлого, Лигети не был кинокомпозитором, на жизнь удавалось зарабатывать «чистой музыкой», его «Реквием» не раз записывали, награды сыпались на него без конца, среди них и премия Киото.

На фестивале много камерной музыки, хотя французский оркестр Les siecles под управлением Франсуа-Ксавье Рота посвятил его оркестровым произведениям целую программу, а солировавшая в тот вечер Изабелла Фауст, как и пианист Пьер-Лоран Эмар, не раз еще играла в цикле «Время с Лигети», в том числе в уникальном по качеству исполнения концерте солистов, представивших мини-историю венгерской музыки ХХ века. Фантастический Жан-Гюйен Квейрас исполнил сонату для виолончели Кодая, Фауст — сонату для скрипки Бартока, а Табеа Циммерман — сонату для альта Лигети.

Григорий Соколов

Григорий Соколов

Фото: Marco Borrelli / SF

Григорий Соколов

Фото: Marco Borrelli / SF

В других концертах его музыка соседствует с произведениями Брамса и Райха, Рихарда Штрауса и Генри Пёрселла. Последний стал джокером концертной афиши, целое отделение посвятил ему Григорий Соколов, создав из учебных сюит и чакон сорокаминутный медитативный шедевр. После антракта настало время Моцарта, звучал тот и в традиционном третьем «отделении на бис», на этот раз неожиданно недолгом, менее получаса.

Пёрселл царил и в программах нового для Зальцбурга формата — «Маленьких ночных музыках». В десять вечера в замке Эдмундсбург — в нем когда-то жил Стефан Цвейг — начинались 70-минутные концерты австрийского баритона Георга Нигля, клавикордиста Александра Гергелифи и выдающегося немецкого актера Ульриха Нетена, его можно слушать, даже не понимая языка, сюжет рассказывается интонацией. Пёрселл, Бах, Моцарт, современные прозаики, арии и сюиты, старинный клавикорд и две современные копии инструмента — и все это лишь для 60 гостей. Неизвестно, получится ли таким образом восстановить связь времен, но почему бы не попытаться.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...