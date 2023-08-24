ФАС: «Детский мир» зафиксировал предельные цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к сети магазинов «Детский мир» и предложила меры для повышения доступности школьных товаров перед началом нового учебного года. В частности, «Детский мир» зафиксировал цены на школьную форму и канцелярские принадлежности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно сообщению ФАС, «Детский мир» также снизил стоимость на отдельные категории товаров. Например, цена одной из моделей рюкзаков с пеналом стала почти в два раза ниже, чем в 2022 году. Кроме того, по предложению ФАС «Детский мир» согласился сохранить цены на товары школьного ассортимента на уровне 2021 года.

«"Детский мир" соблюдает все ранее взятые на себя добровольные обязательства по ограничению наценок и фиксации цен на отдельные товары. ФАС продолжит контролировать соблюдение "Детским миром" всех вышеперечисленных добровольных обязательств,— говорится в сообщении ведомства.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в 2023 году сумма затрат на подготовку школьника к 1 сентября по всем статьям расходов выросла почти на 30%, до 43 029 руб. относительно прошлого года. Наибольшее количество средств уходит на покупку школьной формы, которая за год подорожала на 23%

Милена Костерева