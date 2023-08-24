Путин провел встречу с экипажем танка «Алеша»

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Участники встречи — экипаж танка «Алеша» (Т-80), который отличился во время боев на запорожском направлении. Накануне, 23 августа, президент наградил военных звездами Героя РФ и медалью «За отвагу».

«Если вернуться к поводу, ради которого мы собрались вчера и сегодня, я уже поздравлял вас с наградами государственными, заслуженными абсолютно. У нас, как это ни странно, до сих пор до деталей так и непонятно, как же бой-то у вас складывался»,— сказал Владимир Путин.

Военнослужащие рассказали президенту подробности боя. По их словам, танк «Алеша» попал под массированный артиллерийский обстрел. Члены экипажа получили ранения, после чего другие военнослужащие решили их заменить. Экипажу удалось остановить бронегруппу ВСУ и уничтожить восемь единиц украинской бронетехники. После этого танк около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения. Кадры боя широко распространились по социальным сетям.

По словам военных, водитель-механик экипажа, выполнивший важную роль в бое, не был награжден. «Получается, что его просто-напросто забыли»,— сказал командир танкового взвода лейтенант Александр Леваков. Владимир Путин пообещал «уладить несправедливость» и «сделать все в лучшем виде». Президент также пообещал помочь другому водителю-механику, получившему во время боя серьезную травму головы. По словам военных, он вернулся в зону боевых действий, не долечившись, и сейчас страдает от сильных головных болей из-за трещины в височной части черепа.

Во время встречи господин Путин предложил одному из членов экипажа, ефрейтору Илье Гаврилову, стать спортивным комментатором, отметив его способности. «Илья Вадимович, вы, я так понимаю, человек талантливый — кроме техники имею в виду еще и ваш литературный талант»,— сказал президент. Он добавил, что после окончания службы в вооруженных силах ефрейтор «вполне мог бы быть комментатором» на крупных соревнованиях. «У вас это очень хорошо получается»,— отметил президент.

Вчера, 23 августа, Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 80-летия Курской битвы вручил медали «Золотая Звезда» Героя России танкистам — лейтенанту Александру Левакову и ефрейторам Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву, а также старшему лейтенанту Расиму Баксикову. Медалью «За отвагу» награжден ефрейтор Илья Гаврилов.