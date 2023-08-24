Кассация утвердила иск Мамута к «Трасту» об изменении условий кредита

Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение по иску «Синема парк» (ей владеет бизнесмен Александр Мамут) к банку «Траст» об изменении условий кредитного договора. Условия мировой и подробности слушания неизвестны, поскольку дело рассматривали на закрытом заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мамут в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Мамут в 2020 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2021 году «Траст» подал иск к Александру Мамуту о взыскании долга по кредитам его киносети «Синема парк» в 19,2 млрд рублей. «Синема парк» подала 4 иска к «Трасту» еще в январе 2021 года. «Траст» указывал, что «Синема парк» пытался через суд навязать ему неприемлемые условия реструктуризации кредита, ссылаясь на сложную ситуацию из-за пандемии.

Однако суд удовлетворил иски «Синема парка» и разрешил пролонгировать кредиты и снизить по ним ставку. В конце 2020 года долг компаний Мамута («Синема парк» и A&NN Investments Limited) перед «Трастом» суд оценил в 23 млрд руб. Основная его часть приходится на кинобизнес, еще 2,5 млрд руб.— на компанию «Вандеркинд», управляющую сетью магазинов игрушек «Винни».

В феврале девятый арбитражный апелляционный суд прежнее решение в силе и обязал «Траст» изменить условия кредитного договора для «Синема парк». Однако в августе арбитражный суд Московского округа отменил решение судов других инстанций. Тогда же суд утвердил мировое соглашение по делу.

В феврале 2022 года банк «Открытие», который владел «Точкой», попал под блокирующие санкции США. Незадолго до этого 90,01% акций «Точки» продали «Трасту». Александр Мамут говорил, что он не понимает, почему кредиты его компаний из «Открытия» были переданы «Трасту». В частности, у него возникали вопросы к критериям отнесения активов к непрофильным.

Анастасия Ларина